Гоцанюк: Крым получил 40 новых школьных автобусов в 2025 году

В 2025 году Крым получил 40 новых школьных автобусов марки ПАЗ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
Как уточнил руководитель крымского правительства, 17 автобусов прибыли в августе, еще 23 — в октябре. Глава Совмина заверил, что этот транспорт полностью соответствуют современным требованиям безопасности и надежности.
«На их закупку из федерального бюджета было выделено 108 млн рублей», — сообщил Гоцанюк.
Автобусы отправили в девять муниципалитетах. В настоящее время в школы привозят более 23 тысяч учеников, живущих в 764 населенных пунктах.