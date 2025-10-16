Ричмонд
Гоцанюк: Крым получил 40 новых школьных автобусов в 2025 году

На эти цели выделили 108 млн рублей.

Источник: пресс-служба председателя Совета министров Крыма

В 2025 году Крым получил 40 новых школьных автобусов марки ПАЗ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

Как уточнил руководитель крымского правительства, 17 автобусов прибыли в августе, еще 23 — в октябре. Глава Совмина заверил, что этот транспорт полностью соответствуют современным требованиям безопасности и надежности.

«На их закупку из федерального бюджета было выделено 108 млн рублей», — сообщил Гоцанюк.

Автобусы отправили в девять муниципалитетах. В настоящее время в школы привозят более 23 тысяч учеников, живущих в 764 населенных пунктах.