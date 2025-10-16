Закончить строительство метро до Сенной в Нижнем Новгороде пообещали к 2027

В Нижнем Новгороде обещают, что к 2027 году строительство метро в нагорной части города будет завершено. По информации официального сообщества «Метро НН», связанного с заказчиком работ МКУ «ГУММиД», к этому времени планируется открытие двух новых станций — на площадях Свободы и Сенной, сообщили в «Гипер НН».
Однако жители центральной части города выражают недовольство, связанное с неудобствами, вызванными строительством. По их словам, на улице Ошарской спецтехника создает заторы, выстраиваясь в очередь на мойку и занимая целую полосу движения.
При этом вода с мойки заливает проезжую часть и пешеходный переход. Возле дома № 3 на площади Свободы перекрыт проход. Большая Печерская улица страдает от пробок и ям на дороге.
Изначально завершение строительства двух станций было запланировано на 2025 год, затем сроки были перенесены на конец 2026 года. Сейчас же новая дата — «к 2027 году».
Представители «Метро НН» сообщают, что работы ведутся в соответствии с утвержденным планом и выражают надежду на завершение строительства к 2027 году.
В ГУММиД пояснили, что мойка техники осуществляется на стройплощадке метро на площади Свободы. Возможные очереди объясняются ограниченным пространством в условиях плотной городской застройки и активными работами по продлению подземки. Ведомство заверило, что генподрядчик примет меры для решения проблемы, а АТИ проконтролирует ситуацию.
Генподрядчиком по продлению подземки является компания «Моспроект-3». В настоящее время ведется прокладка второго тоннеля между площадями Сенной и Свободы, которую планируется завершить до конца года. Параллельно ведется строительство объездной дороги вокруг стройплощадки на Сенной. До конца 2025 года метростроители планируют начать проходку тоннеля в сторону площади Горького.
Ранее к выемке грунта котлована приступили строители метро в Нижнем Новгороде.