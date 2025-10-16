Закончить строительство метро до Сенной в Нижнем Новгороде пообещали к 2027

В Нижнем Новгороде обещают, что к 2027 году строительство метро в нагорной части города будет завершено. По информации официального сообщества «Метро НН», связанного с заказчиком работ МКУ «ГУММиД», к этому времени планируется открытие двух новых станций — на площадях Свободы и Сенной, сообщили в «Гипер НН».