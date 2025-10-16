В Челябинской области снизились объёмы строящегося жилья

За девять месяцев 2025 года строительная отрасль Челябинской области показала заметный спад.
По данным Челябинскстата, размеры площадей вводимого жилья по сравнению с прошлым годом снизились на 6,7%. За январь-сентябрь 2025 года в регионе введено в действие 8 957 жилых домов, в том числе застройщиками — юридическими лицами — 239 домов, частниками — 8 718. Всего построено 15,5 тысячи новых квартир площадью 352 тысячи 686 кв. метров. А общая площадь нового жилья, вместе с частными домами, составила 1 млн 484 тысяч 777 кв. метров.
В прошлом году компании-застройщики ввели в строй 508 домов с 17,5 тысячи квартир, частные домостроевцы — 8 429. А их общая площадь составила 1 млн 591 тысяча 503 квадратных метра.
Таким образом, количество новых квартир уменьшилось на 2 тысячи, или 11,4%, а их площади — на 6,7%. Одной из причин снижения объёмов строительства могло стать резкое подорожание недвижимости.
По данным сайта «Мир квартир», в октябре 2025 года в Челябинске по сравнению с аналогичным периодом 2024 года новое жилье подорожало на 23,3%. В среднем квартиры в новостройках стали продавать по 153 тысячи 479 рублей за квадратный метр, или за 8 млн 575 тысяч рублей за объект.