В Челябинской области снизились объёмы строящегося жилья

По данным сайта «Мир квартир», в октябре 2025 года в Челябинске по сравнению с аналогичным периодом 2024 года новое жилье подорожало на 23,3%. В среднем квартиры в новостройках стали продавать по 153 тысячи 479 рублей за квадратный метр, или за 8 млн 575 тысяч рублей за объект.