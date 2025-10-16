Ричмонд
Средняя зарплата в Краснодарском крае выросла на 7% за год

В Краснодарском крае средняя предлагаемая зарплата за год увеличилась на 7% и достигла 72,3 тыс. руб. в месяц, при этом активность соискателей в третьем квартале 2025 года выросла на 65% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, следует из аналитики сервиса «Авито Работа».

Краснодарский край стабильно удерживает позиции одного из ведущих центров занятости России, где растет число вакансий и возможностей для специалистов разных направлений. По данным «Авито Работа», регион вошел в число лидеров по динамике занятости и уровню вовлеченности кандидатов.

По итогам первого полугодия 2025 года край занял второе место в России по темпам роста зарплат в туристической отрасли: средний доход сотрудников сферы гостеприимства увеличился на 47%, до 82,6 тыс. руб. в месяц. Эксперты связывают изменения с развитием инфраструктуры и ростом туристического потока.

Активный рост наблюдается и в промышленности. Спрос на работников в добывающих и перерабатывающих отраслях, а также в транспортировке нефти и газа увеличился на 85% за год. Средние зарплаты в тяжелом машиностроении достигли 131 тыс. руб., в транспортном — 125 тыс. руб. Востребованы сварщики, монтажники, слесари и операторы производственных линий.

В офисном сегменте чаще всего ищут менеджеров по продажам, инженеров и бухгалтеров. На рынке логистики и курьерских услуг сохраняется высокий спрос на водителей спецтехники, экспедиторов, курьеров и комплектовщиков. Особенно выросло число вакансий операторов пунктов выдачи заказов — на 151% за год.