Средняя зарплата в Краснодарском крае выросла на 7% за год

В Краснодарском крае средняя предлагаемая зарплата за год увеличилась на 7% и достигла 72,3 тыс. руб. в месяц, при этом активность соискателей в третьем квартале 2025 года выросла на 65% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, следует из аналитики сервиса «Авито Работа».