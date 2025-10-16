В Башкирии потребительское кредитование вновь замедляется

В сентябре 2024 года в Башкирии банки выдали 65,68 тыс. потребкредитов на 10,9 млрд руб., средним чеком 166 тыс. руб. В августе 2024 — 87,22 тыс. кредитов наличными на 14,34 млрд руб. Ключевая ставка тогда была такой же, как в текущем августе-сентябре — 18%.