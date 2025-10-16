В Башкирии потребительское кредитование вновь замедляется

В сентябре жители Башкирии взяли 43,57 тыс. потребкредитов на 7,21 млрд руб., по данным Объединённого кредитного бюро. Сокращение за месяц составило −7% по выдаче (от 46,61 тыс. шт. в августе) и −13% по объёму (8,27 млрд руб.).
Средний чек кредита наличными — 165 тыс. руб. (против 177 тыс. руб. в августе).
Средняя полная стоимость кредита (ПСК) в сентябре составила 31,4%, в августе 32,3%.
В сентябре 2024 года в Башкирии банки выдали 65,68 тыс. потребкредитов на 10,9 млрд руб., средним чеком 166 тыс. руб. В августе 2024 — 87,22 тыс. кредитов наличными на 14,34 млрд руб. Ключевая ставка тогда была такой же, как в текущем августе-сентябре — 18%.
Сокращение за год составило 33,6% по выдаче и 33,8% по денежному объёму.