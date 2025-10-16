Ричмонд
Первый поезд «Ермак» вышел на линию метро в Новосибирске

Пятивагонный состав успешно завершил программу обкаточных испытаний, пройдя 100 км.

Источник: Сиб.фм

На линию метро Новосибирска выпущен первый поезд серии «Ермак». Об этом сообщил мэр столицы региона Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.

По его словам, этот пятивагонный состав успешно завершил программу обкаточных испытаний, пройдя 100 км. Все необходимые проверки и регулировка аппаратуры завершены в полном объёме.

С начала 2025 года Новосибирский метрополитен обслужил 60 миллионов пассажиров. Наша приоритетная задача — гарантировать высокий уровень удобства и безопасности для пассажиров, число которых неуклонно растёт.

В рамках этой задачи приобретено пять новых составов поездов. Как и первый, каждый прибывающий поезд будет подвергаться тщательному процессу подготовки, наладки и тестовой эксплуатации.