В Воронежской области зафиксирован очередной рост цен на автомобильное топливо

Бензин марки АИ-92 подорожал на 0,58%, что в денежном выражении соответствует 36 копейкам. Теперь средняя стоимость этого вида топлива в регионе достигла 64 рублей за литр. Цены на АИ-95 увеличились на 0,5%, прибавив 34 копейки к прошлой недельной стоимости. Текущая средняя цена данного вида бензина составляет 69,24 рубля за литр.
Наименьший темп роста продемонстрировал бензин марок АИ-98 и выше. За отчетный период его стоимость увеличилась на 0,23%, что соответствует 20 копейкам в абсолютном выражении. В настоящее время средняя цена этого премиального топлива достигла 86,63 рубля за литр.