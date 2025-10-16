Ричмонд
В Воронежской области зафиксирован очередной рост цен на автомобильное топливо

По данным Воронежстата, в период с 6 по 13 октября в регионе продолжилось подорожание всех видов автомобильного топлива. Об этом сообщает издание «Воронежские новости». Наибольшее увеличение цен отмечено на дизельное топливо, стоимость которого за неделю выросла на 0,89%. В абсолютном выражении это составило 62 копейки, что привело к повышению медианной цены до 71,1 рубля за литр.

Бензин марки АИ-92 подорожал на 0,58%, что в денежном выражении соответствует 36 копейкам. Теперь средняя стоимость этого вида топлива в регионе достигла 64 рублей за литр. Цены на АИ-95 увеличились на 0,5%, прибавив 34 копейки к прошлой недельной стоимости. Текущая средняя цена данного вида бензина составляет 69,24 рубля за литр.

Наименьший темп роста продемонстрировал бензин марок АИ-98 и выше. За отчетный период его стоимость увеличилась на 0,23%, что соответствует 20 копейкам в абсолютном выражении. В настоящее время средняя цена этого премиального топлива достигла 86,63 рубля за литр.