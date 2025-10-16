В Воронежской области зафиксирован очередной рост цен на автомобильное топливо

По данным Воронежстата, в период с 6 по 13 октября в регионе продолжилось подорожание всех видов автомобильного топлива. Об этом сообщает издание «Воронежские новости». Наибольшее увеличение цен отмечено на дизельное топливо, стоимость которого за неделю выросла на 0,89%. В абсолютном выражении это составило 62 копейки, что привело к повышению медианной цены до 71,1 рубля за литр.