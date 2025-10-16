Минсельхозпрод сказал о ситуации с молоком в Беларуси. Подробности озвучил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Александр Яковчиц, пишет БелТА.
Представитель Минсельхозпрода отметил, что в стране за девять месяцев 2025 года произвели на 4,8% молока больше, чем за аналогичный период 2024 года.
— Мы видим, что по итогам года преодолеем отметку 5% роста, произведем свыше 9 млн тонн молока, — уточнил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия.
Александр Яковчиц обратил внимание, что для этого есть все основания.
