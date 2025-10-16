Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минсельхозпрод сказал о ситуации с молоком в Беларуси

Минсельхозпрод оценил ситуацию с молоком в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Минсельхозпрод сказал о ситуации с молоком в Беларуси. Подробности озвучил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Александр Яковчиц, пишет БелТА.

Представитель Минсельхозпрода отметил, что в стране за девять месяцев 2025 года произвели на 4,8% молока больше, чем за аналогичный период 2024 года.

— Мы видим, что по итогам года преодолеем отметку 5% роста, произведем свыше 9 млн тонн молока, — уточнил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия.

Александр Яковчиц обратил внимание, что для этого есть все основания.

Кстати, Белстат сказал о ситуации с яйцами в Беларуси.

Тем временем мы писали, что жилищный кодекс Беларуси ждут изменения, по которым новым хозяевам квартиры и наследникам будет легче выписать прежних жильцов.

А еще мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.