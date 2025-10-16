Автодом: подготовка автомобиля к зиме подорожала на 15%

В 2025 году средняя стоимость подготовки машины к зиме подскочила на 15% и достигла 40 тыс. рублей за оптимальный объем работ, выяснила «Газета.Ru». При этом полная проверка авто будет стоить от 70 тыс. рублей, а стоимость обслуживания старых машин, требующих ремонта, превышает 100 тыс. рублей. К каким тратам готовиться российским водителям — в нашем материале.
Подготовка автомобиля к зимнему сезону 2025−2026 годов подорожала в России в среднем на 15% в сравнении с прошлым годом, показало исследование группы компаний «Автодом», подготовленное по заказу «Газеты.Ru». Цены у станций техобслуживания (СТО) выросли практически по всем статьям. В итоге оптимальная подготовка машины к зиме обойдется ~в 40 тыс. рублей~, подсчитали в «Автодоме».
В эту сумму входит смена комплекта летних покрышек на зимние вместе с шиномонтажом, а также базовое техобслуживание: установка новых щеток дворников, обслуживание аккумулятора, проверка тормозной системы и приводных ремней, обновление технических жидкостей.
Из-за высокой стоимости только каждый пятый россиянин полноценно готовит свой автомобиль к зиме, говорят аналитики.
В основном автовладельцы меняют только омывающую жидкость и шины.
«Комплект новых зимних шин для легкового автомобиля обходится примерно в 25−30 тыс. рублей. Набор стеклоочистителей стоит от 1 тыс. рублей. Цена на щетки стеклоочистителя варьируется от 1,5 тыс. до 10 тыс. рублей», — сообщили в «Автодоме».
Кроме того, на 13% выросла средневзвешенная цена на стеклоомывающую жидкость по сравнению с осенью прошлого года — до 500 рублей. Покупка 4−5 литров моторного масла в среднем обойдется в 3−4 тыс. рублей, а замена старого аккумулятора — в 7−12 тыс. рублей, отмечается в исследовании.
В сравнении с прошлым годом регулировка сход-развала для легкового автомобиля подорожала на 44%, шиномонтаж колес — на 16%, подчеркнули в «Автодоме». При этом на дорогах России растет число кроссоверов, а шины и шиномонтаж для них обходятся дороже, заявил «Газете.Ru» технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.
По данным сети автосервисов, минимальная подготовка автомобиля к зиме при условии, что у водителя уже есть комплект шин, обойдется в сумму до 20 тыс. рублей. За оптимальную проверку автомобиля — с комплексной диагностикой и новой резиной — придется отдать уже 40−60 тыс. рублей, а за максимальную, с выявлением средних и мелких неисправностей, — от 70 тыс. рублей.
«В РФ с каждым годом все больше очень старых автомобилей. Они требуют не просто обслуживания, а серьезного ремонта. Зимой частота поломок у таких автомобилей только возрастает. Затраты на трудоемкие, сложные, часто агрегатные работы могут составить от 100 тыс. рублей и сильно больше», — предупредил Родионов.
Когда менять шины.
В России завершился период комфортных температур — тепло больше не прогнозируется даже в южных регионах страны, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Он добавил, что в России наступил период предзимья, который традиционно длится с середины октября до 15−20 декабря. Это переходный этап, представляющий собой подготовку к установлению зимнего погодного режима на территории страны.
Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся во мнении, что россиянам стоит сменить шины в ближайшие дни, поскольку ночная и вечерняя температура воздуха уже опустилась ниже +7°C.
При этом в некоторых регионах уже активно идет снег, отметил член правления «Союза автосервисов» Илья Плисов. По его словам, ~менять покрышки нужно как минимум за неделю до отрицательных температур~.
«Даже если резко будет плюс, температуры затем снова вернутся к минусовым значениям. Традиционная рекомендация — менять резину заранее, чтобы не оказаться на первом гололеде на летней резине и не стоять потом в ночных очередях в шиномонтаж», — заявил Плисов.
Как россияне экономят.
Из-за высоких цен многие россияне пытаются сэкономить на шинах и стараются не обновлять их по несколько лет, рассказал «Газете.Ru» директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.
«Экономить на шинах стараются многие, но ~даже при хорошем остатке протектора резину, выпущенную более 5−6 лет назад, стоит заменить~: со временем она теряет эластичность и хуже держит дорогу в мороз», — пояснил он.
Также в целях экономии большинство российских автовладельцев предпочитают распределять траты: сначала меняют шины, позже — масла и фильтры. Пока это позволяет россиянам не обращаться в массовом порядке к кредитам или займам ради сезонного обслуживания, отмечает Стрельбицкий.
«Россияне, скорее, экономят за счет выбора более доступных брендов расходников или откладывают часть процедур», — отметил он.
Что проверить.
В Fit Service рассказали, что перед зимой в обязательном порядке нужно провести балансировку и сход-развал, сделать профессиональную диагностику, поменять «дворники», проверить наличие щетки от снега.
«Обратите внимание на тормозную систему — в гололед она должна работать безупречно. Обязательно убедитесь в исправности аккумулятора. Заранее необходимо проверить работу печки и электроники», — заявил Никита Родионов.
При выборе новых шин эксперт посоветовал не уходить в экономию и избегать совсем малоизвестных брендов. Также он добавил, что перед холодами часто требуется замена различных уплотнителей, прокладок, сальников и шлангов.
«Резинотехнические детали даже с мелкими трещинами дадут о себе знать в морозы. Наши дороги в сочетании с редким обслуживанием также критично влияют на подвеску. Поэтому к зиме часто попадают в рекомендации на замену сайлентблоки, пыльники ШРУСов, амортизаторы», — подытожил Родионов.