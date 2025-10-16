Автодом: подготовка автомобиля к зиме подорожала на 15%

По данным сети автосервисов, минимальная подготовка автомобиля к зиме при условии, что у водителя уже есть комплект шин, обойдется в сумму до 20 тыс. рублей. За оптимальную проверку автомобиля — с комплексной диагностикой и новой резиной — придется отдать уже 40−60 тыс. рублей, а за максимальную, с выявлением средних и мелких неисправностей, — от 70 тыс. рублей.