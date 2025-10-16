В Волгограде прокуратура остановила работу автошколы «Главная дорога»

Кроме того, в автошколе не соблюдался порядок приема обучающихся, не разрабатывались расписание занятий и учебный план. По результатам проверки прокуратура внесла представление руководству автошколы об устранении выявленных нарушений и инициировала привлечение директора к административной ответственности.