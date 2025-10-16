Ричмонд
В Волгограде прокуратура остановила работу автошколы «Главная дорога»

Сотрудники надзорного ведомства выявили нарушения.

Прокуратура Дзержинского района Волгограда провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и выявила серьезные нарушения в деятельности частного предприятия «Автошкола “Главная дорога”.

Оксана Черединина, старший помощник прокурора области по взимодействию со СМИ, прокомментировала: обучение в учреждении вели сотрудники без необходимой профессиональной подготовки, а у инструкторов отсутствовали документы, подтверждающие прохождение очередной проверки знаний по оказанию первой помощи.

Кроме того, в автошколе не соблюдался порядок приема обучающихся, не разрабатывались расписание занятий и учебный план. По результатам проверки прокуратура внесла представление руководству автошколы об устранении выявленных нарушений и инициировала привлечение директора к административной ответственности.

Все нарушения были устранены.