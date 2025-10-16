Обход Сокуров открыт: четырехполосная трасса разгрузит трафик и ускорит путь до М12

Владимир Путин дал старт движению по новой дороге в обход села Сокуры в Татарстане. Марат Хуснуллин отметил, что объект станет важным элементом трассы М12 и даст импульс развитию региона, а Рустам Минниханов поблагодарил главу государства за поддержку масштабных инфраструктурных проектов в республике, пишет ИА «Татар-информ».
Владимир Путин открыл движение по обходу села Сокуры.
В Лаишевском районе Татарстана официально запустили движение по новому участку дороги в обход села Сокуры. Объект стал частью масштабной реконструкции федеральной трассы Р-239 «Казань — Оренбург».
Открытие состоялось накануне вечером в формате видеоконференции с участием Президента России Владимира Путина, приуроченной ко Дню работников дорожного хозяйства и автомобильного транспорта.
Глава государства поздравил работников дорожного хозяйства и автотранспортного комплекса с профессиональными праздниками. Он поблагодарил специалистов за ответственность, компетентность и самоотдачу, отдельно выразив признательность ветеранам отрасли.
«От надежного, бесперебойного транспортного сообщения прямо зависит качество жизни миллионов наших граждан, развитие торговых связей, логистики, туризма, промышленности, бизнеса — словом, всей страны», — отметил глава государства.
Обход как импульс развития для промышленности и логистики вдоль М12.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин напомнил, что три месяца назад Президент дал старт движению на участке трассы М12 «Восток» между Дюртюлями и Ачитом, проходящем по территории Татарстана. Благодаря этому расстояние между Москвой и Екатеринбургом сократилось на 200 километров, и теперь путь от Урала до столицы занимает около 16 часов.
Хуснуллин сообщил, что в следующем году трассу планируется продлить более чем на 300 километров — до Тюмени. Он подчеркнул, что обход Сокуров в Татарстане даст мощный импульс развитию жилищного строительства, промышленности и логистики вдоль М12.
Обход Сокуров — это новый четырехполосный выезд из Казани на М12.
На строительной площадке присутствовал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Первым делом он выразил благодарность Путину за внимание к Татарстану и поддержку масштабных инфраструктурных проектов — трасс М12, М7 и реконструкции участка дороги Р-239.
Он отметил, что эти проекты открывают новые возможности для региона и повышают транспортную доступность. По словам Песошина, только реконструкция нынешнего участка позволит освоить строительство более 7,5 млн квадратных метров жилья в Лаишевском районе и создать новые производственные площадки.
Председатель совета директоров АО «Алексеевскдорстрой» Фоат Валиев отметил, что интенсивность движения на участке достигает 40 тыс. автомобилей в сутки. По его словам, запуск обхода позволит ликвидировать заторы и сократить время в пути до Казани. Кроме того, трасса обеспечит новый четырехполосный выезд из столицы Татарстана на магистраль М12 без светофоров.
Не просто в срок, а с опережением.
Вместе с новой дорогой в Татарстане накануне запустили другие объекты по России — участок автотрассы А-215 после капитального ремонта в Карелии, а также южный обход Сургута с мостом через Обь.
«Разрешаю начать движение, но перед тем как сказать эти слова, хотел бы поздравить еще раз всех дорожников, всех транспортников с приближающимся профессиональным праздником. И поблагодарить всех, кто работал над созданием объектов, которые мы запускаем сегодня. Отмечаю, что не только в срок сделано. С опережением сроков», — напутствовал Путин.
Президент подчеркнул, что дорожно-строительный комплекс страны набрал хорошие обороты и выразил надежду, что качество построенных трасс подтвердится в ходе эксплуатации. По его словам, развитие инфраструктуры положительно скажется на экономике регионов, социальной сфере и туризме. Завершая речь, он символически произнес: «С Богом».
Раис Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил Президента России за внимание к республики. Впоследствии он написал в своем телеграм-канале: «Бик зур рәхмәт сезгә, Владимир Владимирович! Открыли сегодня в республике объезд села Сокуры. Очень важную и нужную дорогу для наших жителей!».
Дорога без светофоров и с тремя развязками.
Обход Сокуров построен ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» в качестве реконструкции трассы Р-239. Работы стартовали в октябре 2023 года. С того времени уложено почти полмиллиона кубометров материалов, 212 тысяч тонн асфальтобетона в два слоя толщиной 22 сантиметра. Это обеспечивает нормативную прочность покрытия даже при высокой транспортной нагрузке.
Длина нового участка — 11 километров. На нем возведены три разноуровневые транспортные развязки: на 24-м и 29-м километрах — съезды с основной дороги на обход, на 27-м — развязка с региональной трассой. Всего построено шесть путепроводов общей длиной 378 метров.
Дорога получила первую категорию — ранее участок относился к третьей. Безопасность обеспечивают металлическое разделительное ограждение, 27,5 км освещения, шумозащитные экраны у населенных пунктов. В Больших Кабанах обустроены две современные остановки, пешеходные дорожки и надземный переход с пандусами.
Работы на трассе Р-239 продолжаются: с 30-го по 43-й километр идет расширение дороги до четырех полос, строится новая развязка на 41-м километре и мосты через реки Меша и Каипка. Завершить реконструкцию планируется к 2026 году.
Всего протяженность трассы Р-239 в Татарстане составляет 388,5 км. Ее модернизация ведется поэтапно: в 2022 году был открыт новый подъезд к аэропорту Казани, а год спустя расширен южный въезд в город до шести полос.