Обход Сокуров открыт: четырехполосная трасса разгрузит трафик и ускорит путь до М12

«Разрешаю начать движение, но перед тем как сказать эти слова, хотел бы поздравить еще раз всех дорожников, всех транспортников с приближающимся профессиональным праздником. И поблагодарить всех, кто работал над созданием объектов, которые мы запускаем сегодня. Отмечаю, что не только в срок сделано. С опережением сроков», — напутствовал Путин.