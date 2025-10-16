В Свердловской области резко подорожал бензин

Так, бензин марки АИ-92 подорожал за неделю на 1,6%, до 61,4 рублей за литр, АИ-95 — на 1,3%, до 65,4 рублей, АИ-98 и выше — на 0,53%. Дизельное топливо выросло в цене на 0,69%, до 73,1 рублей.
Кроме того, в Свердловской области подорожал и целый ряд продуктов. Среди них — капуста (+5,2%, до 25,9 рублей за килограмм), картофель (+4,7%, до 32,8 рублей), морковь (+4,6%, до 41,3 рублей), помидоры (+4,1%, до 192,9 рублей) и лук (+3,3%, до 37,4 рублей).
Ранее сообщалось, что на Среднем Урале выросла средняя стоимость новых автомобилей. Так, по итогам сентября она достигла 2,5 млн рублей.