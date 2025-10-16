В Свердловской области резко подорожал бензин

Так, бензин марки АИ-92 подорожал за неделю на 1,6%, до 61,4 рублей за литр, АИ-95 — на 1,3%, до 65,4 рублей, АИ-98 и выше — на 0,53%. Дизельное топливо выросло в цене на 0,69%, до 73,1 рублей.