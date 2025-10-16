Превратят ли в горнолыжный склон? Что ждет свалку под Гатчиной в 2026 году

Когда я подъехал к окраине Гатчины — в сторону посёлка Новый Свет — уже через пару сотен метров почувствовал лёгкий запах химии. Не тот, что сразу режет нос, но устойчивый и неприятный. Жители говорят, что бывает и хуже — когда запах накрывает с головой, и не знаешь, чем именно пахнет: «телол, бензол, фенол или что-то ещё?».
Но еще два месяца, и начнется рекультивация полигона. Местные ждали этого годами.
День на границе запаха.
Я приехал незадолго до полудня. Вёл маршрут вдоль жилых кварталов, ближе к стороне свалки. Искал запахи, слушал, говорил с местными.
«Я спала с открытой форточкой и вдруг накрывают вонь. И просто некуда от неё деться, — рассказывает местная жительница, — И ты никогда не знаешь, что конкретно сейчас будет в этом запахе, но что-то очень мерзкое, точно».
За этими словами стоит повседневность, которую многие уже воспринимают как норму. На месте я видел, как окна в некоторых домах плотно закрыты, жалюзи зашторены, люди с видимым напряжением следят за направлением ветра. «Всё лето была жара и были северо-восточные ветра прямо к нам. И мы задыхались в своих собственных квартирах. Мы без изучения прогноза погоды не ходим гулять, спать не ложимся. Если ветер северо-восточный — то всё. Мы закрываем окна, двери. И сидим дома», — жалуются местные.
Я попытался сравнить запахи в разные часы. Утром они слабее, но ближе к вечеру, особенно при сильном ветре с направления свалки, неприятный запах усиливается. Утром жители открывают окна — вечером закрывают, но часто уже поздно: запах проникает сквозь щели, вентиляцию, конструкции старых домов.
Виною всему — гигантская гора мусора, возвышающаяся над деревьями. Это и есть «Новый Свет» — полигон, который уже много лет портит жизнь людям.
Тонны отходов.
Полигон твёрдых бытовых отходов «Новый Свет — Эко» расположен примерно в 4 км от городской черты Гатчины. Его площадь — около 43 га, а заявленная мощность — до 18 млн тонн. Сюда привозят мусор из Санкт-Петербурга — в 2025 году планируют завезти порядка 1 004 000 тонн.
Полигон давно перегружен — еще в прошлом году сюда перестали завозить отходы из Ленобласти, ведь свалка превысила проектные высоты и мощности, а нагрузка на окружающую среду стала катастрофической.
Месяц назад губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил: с 1 января 2026 года полигон исключается из схем обращения с отходами — то есть прекратит приём твердых коммунальных отходов (ТКО).
«Понятно, что на период рекультивации можно будет принимать инертные материалы, грунты, для того чтобы консервировать полигон, а затем через рекультивацию делать его зеленым холмом», — сказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
Жители восприняли это решение с энтузиазмом — жить в постоянной вони невозможно. Осталось узнать, что будут делать с уже существующей горой мусора.
«Мы просто хотим дышать», — говорит местная жительница.
А пока люди живут также, как привыкли за многие годы — каждый день начинается с проверки чатов, где местные делятся данными ветров и советами: «Сегодня не открывайте окна», — самое распространенное сообщение.
Свалка станет горнолыжным склоном?
Власти закупили станции мониторинга воздуха и обязались публиковать данные. Но показатели часто расходятся с тем, что ощущают сами жители. Даже если на бумаге всё в норме, гатчинцы признаются — им жжет в глазах, щиплет в носу и болит голова.
Врач-терапевт высшей категории Сергей Длин поясняет: это не психосоматика, а физические ощущения, которые дают вредные выбросы.
«Даже закрытый полигон остаётся источником выбросов сероводорода, аммиака и летучих органических соединений вроде бензола и формальдегида. Они раздражают слизистые, вызывают головные боли, повышают утомляемость, обостряют астмы. При длительном воздействии страдает иммунитет, печень, нервная система и репродуктивное здоровье. Поэтому закрытие или рекультивация полигона — это не только экологическое, но и медицинское достижение».
Рекультивация должна начаться после вывода полигона из эксплуатации в 2026 году. Планируется установка новой системы дегазации, формирование защитных карт, мониторинг подземных вод. Рекультивация — это не просто закопать, сжечь или вывезти мусор на другое место — поясняет президент межрегиональной общественной организации «Мусора. Больше. Нет», председатель Союза эковолонтерских организаций Карина Ивченко.
«Сначала устраиваются дренажные системы для фильтрата, ставятся установки для сбора и утилизации свалочного газа. Затем создаётся плодородный слой, высаживаются растения. Этот процесс может занимать от трёх до десяти лет. Главная цель — нейтрализовать вредные вещества и восстановить природный потенциал территории. При хорошем подходе бывшие свалки можно превратить в парки, холмы или даже горнолыжные склоны», — говорит эксперт.