Превратят ли в горнолыжный склон? Что ждет свалку под Гатчиной в 2026 году

За этими словами стоит повседневность, которую многие уже воспринимают как норму. На месте я видел, как окна в некоторых домах плотно закрыты, жалюзи зашторены, люди с видимым напряжением следят за направлением ветра. «Всё лето была жара и были северо-восточные ветра прямо к нам. И мы задыхались в своих собственных квартирах. Мы без изучения прогноза погоды не ходим гулять, спать не ложимся. Если ветер северо-восточный — то всё. Мы закрываем окна, двери. И сидим дома», — жалуются местные.