Продавцов бензина на АЗС в России заподозрили в разбавлении топлива

— Многие стали повышать октановое число за счет каких-то добавок из-за экономической ситуации на фоне дефицита в отдельных регионах. Но здесь нет достоверных фактов. Такое уже происходило у нас на рубеже нулевых и десятых годов на отдельных заправках. Можно было залить топливо и сразу уехать в автосервис. Сейчас, к сожалению, можем вернуться в ту же стадию, — считает эксперт.