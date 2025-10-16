Продавцов бензина на АЗС в России заподозрили в разбавлении топлива

По его словам, использование такого бензина чревато поломками автомобилей. Так, несколько десятков автомобилей Geely 2025 года выпуска уже вышли из строя в России из-за поломанных двигателей.
— Многие стали повышать октановое число за счет каких-то добавок из-за экономической ситуации на фоне дефицита в отдельных регионах. Но здесь нет достоверных фактов. Такое уже происходило у нас на рубеже нулевых и десятых годов на отдельных заправках. Можно было залить топливо и сразу уехать в автосервис. Сейчас, к сожалению, можем вернуться в ту же стадию, — считает эксперт.
Валько отметил, что в данной ситуации нужно ужесточать контроль за качеством бензина со стороны ответственных органов.
Ранее, напомним, в Облопромторге и ТЭК заявляли об отсутствии дефицита бензина в Волгоградской области. В регионе создан и работает межведомственный штаб, который мониторит как топливные запасы, так и ценовую ситуацию, анализирует конъюнктуру в соседних субъектах и в целом по стране.