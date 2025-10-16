Капитальный ремонт в многоквартирных домах Сочи выполнили на 60%

Программа капитального ремонта многоквартирных домов в Сочи выполнена на 60%. В 2025 году в Сочи проводится ремонт 58 домов на общую сумму 722 миллиона рублей. На сегодняшний день работы завершены в 37 домах во всех районах города. Еще в 21 доме идут строительно-монтажные работы. Еще четыре дома перенесли на более поздние сроки по решению собственников для расширения перечня работ.