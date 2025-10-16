Ричмонд
Капитальный ремонт в многоквартирных домах Сочи выполнили на 60%

В Сочи выполнили больше половины капремонтов по программе на 2025 год.

Источник: Комсомольская правда

Программа капитального ремонта многоквартирных домов в Сочи выполнена на 60%. В 2025 году в Сочи проводится ремонт 58 домов на общую сумму 722 миллиона рублей. На сегодняшний день работы завершены в 37 домах во всех районах города. Еще в 21 доме идут строительно-монтажные работы. Еще четыре дома перенесли на более поздние сроки по решению собственников для расширения перечня работ.

«До конца года еще есть время, планируем закончить все работы в срок. Контроль качества выполняют сами жильцы и члены ТОС», — отметил мэр Сочи Андрей Прошунин.

Программа капитального ремонта предусматривает комплекс работ, направленных на улучшение жилищных условий. В частности, планируется восстановить кровли и фасады зданий, заменить лифтовое оборудование, а также провести ремонт инженерных коммуникаций. Всего до конца года планируется выполнить около двухсот различных видов ремонтных работ.

Взносы собственников аккумулирует некоммерческая организация «Краснодарский краевой фонд капитального ремонта МКД», выступающая в роли регионального оператора.

Программа действует с 2016 года. За это время на курорте отремонтировали 716 многоквартирных домов.