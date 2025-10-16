Заявления Путина о вызовах перед российским ТЭКом. Главное

Российский президент Владимир Путин выступил с речью на пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя», который проходит в Москве с 15 по 17 октября с участием представителей 85 государств. Собрали ключевые заявления главы государства об энергетической безопасности страны и тенденциях развития мировой энергетики.