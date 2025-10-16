Заявления Путина о вызовах перед российским ТЭКом. Главное

О перенастройке мировых энергетических связей
Энергетическая архитектура в мире трансформировалась из-за решений стран Запада. Сейчас перед российским топливно-энергетическим комплексом (ТЭК) стоит главная задача — перестроить энергетические связи, переформатировать цепочки поставок.
Отказ европейских стран от российских нефтепродуктов и газа привел к снижению их экономического и энергетического потенциала. В Европе фиксируется спад промышленного производства.
Главными потребителями российских энергоресурсов стали страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки.
Мировой спрос на нефть уверенно растет. В 2025 году покупатели готовы приобретать 104,5 млн баррелей в сутки. Россия остается одни из главных производителей нефти. Страна обеспечивает 10% мировой добычи.
Срок реализации планов по отказу от двигателей внутреннего сгорания переносятся. Автомобили на бензине продолжат пользоваться спросом.
Подрыв «Северных потоков» только первоначально сократил газовый экспорт страны, сейчас он восстанавливает прежние объемы.
На газовом рынке Россия выстраивает новые маршруты поставок, ориентированные на Глобальный Юг. В Европе интерес к российскому газу сократился из-за падения промышленного производства. В настоящее время основные покупатели российского газа — страны, которые действуют исходя из своих национальных интересов.
Газовая отрасль страны наращивает объемы внутреннего потребления. За последние пять лет проложено около 100 тыс. км сетей газораспределения. Уровень газификации в стране достиг 75%.
Спрос на российский уголь сократился на западных рынках и вырос в азиатских странах.
Из-за снижения цен на уголь Россия поддерживает добывающие компании.
О повышении роли электроэнергетики
В течение последующих 25 лет выработка электроэнергии в мире увеличится в два раза, 85% спроса придется на страны Глобального Юга.
В России ведется работа по устранению дефицита электроэнергии в регионах с крупными индустриальными, транспортными проектами.
Траты энергокомпаний недопустимо перекладывать на потребителей.
В России разработают Концепцию развития конкурентных розничных рынков электроэнергии и мощности, для Дальнего Востока — документ о топливно-энергетическом балансе.
В России 87% электроэнергии является «зеленой», то есть производится с минимальным или нулевым углеродным следом.
Российские энергетики реализуют более 400 проектов в сфере гидроэнергетики в 55 странах.
Россия — единственное в мире государство, которое владеет всеми компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики. «Росатом» занимает около 90% рынка сооружения атомных электростанций, строит АЭС в Египте, Бангладеш, Турции.
В России в течение 15 лет введут в строй более 29 гигаватт мощностей АЭС. Есть планы строить малые АЭС, АЭС на Дальнем Востоке и в Сибири.
Планы по развитию российского ТЭК учитывают развитие инструментов искусственного интеллекта, блокчейна. В стране будет разработана модель снабжения цифровой экономики, дата-центров объектами локальной генерации.
О технологическом суверенитете стран — производителей энергоресурсов
Запад ограничил поставки оборудования для российского ТЭКа. Теперь весь мир понимает, что западные поставщики техники ненадежны.
Странам-энергопроизводителям следует стремиться к энергетическому суверенитету и самостоятельно производить оборудование и технику.
Российский ТЭК нацелен на технологическое лидерство, наши компании производят собственное оборудование, которое пользуется спросом на внутреннем рынке. Отечественные производители начали выпускать оборудование для добычи нефти и газа.
Россия намерена упрочить свою позицию как мирового энергетического лидера и строить партнерские связи с дружественными странами в интересах будущего.