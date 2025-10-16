Трамвайную ветку к парку «Краснодар» могут построить при наличии финансирования

«Есть два варианта. При выборе маршрута через переулок Новосельской нужно выкупить и снести несколько десятков домов. Маршрут по улице Жлобы не предполагает массового сноса жилья, но нужно достаточно серьезно скорректировать схему движения — как по этому отрезку, так и по всему Восточно-Кругликовскому микрорайону, чтобы уйти от транспортных заторов», — цитирует зампредседателя Общественной палаты Краснодара Виктора Тимофеева издание «Краснодарские известия».