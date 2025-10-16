Дорогие литры. Ждать ли дефицит бензина в Петербурге?

«Подобные явления наблюдались и за рубежом, когда совпадение ремонтных циклов, перегрузка терминалов или проблемы с распределением приводили к временным лимитам продаж. Например, в Великобритании осенью 2021 года сочетание дефицита водителей и впоследствии панических закупок привело к тому, что в ряде регионов АЗС временно оставались без топлива и ритейлеры ввели лимиты по покупкам. Правительство даже временно смягчило антимонопольные правила, чтобы координировать поставки и ускорить восстановление», — рассказал он.