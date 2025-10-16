Дорогие литры. Ждать ли дефицит бензина в Петербурге?

В последние месяцы в ряде российских регионов наблюдается нехватка автомобильного топлива. Особенно остро проблема затрагивает высокооктановые марки — бензин АИ-95 и АИ-98. Как обстоит ситуация с топливом в Петербурге и Ленобласти и ждать ли очереди на заправках — в материале spb.aif.ru.
Недешевое удовольствие.
По данным Росстата, топливо на АЗС продолжает дорожать. С 7 по 13 октября средние розничные цены на бензин выросли на 49 копеек — до 64,82 рубля за литр. Дизель подорожал на 30 копеек — до 73,24 рубля за литр.
Рост цен на бензин был зафиксирован в 80 субъектах России. В Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 59,20 до 70,00 рубля, марки АИ-95 — от 63,60 до 73,50 рубля, марки АИ-98 и выше — от 86,70 до 91,24 рубля за литр.
Из-за перебоев поставок в ряде регионов пошли на крайние меры: водителям разрешается заливать определенное количество литров за один раз. На некоторых заправках ситуация ещё сложнее — там в продаже остался только дизель. Так, например, в Крыму действует 30-литровый лимит на продажу бензина. Аналогичные ограничения введены в некоторых районах Хабаровского края, Новосибирска и Нижнего Новгорода.
Паниковать не стоит.
Ограничения на продажу топлива — в первую очередь, прагматичная реакция бизнеса на логистические сложности: одновременные ремонты НПЗ, перебои в поставках через терминалы и задержки в логистических цепочках, объясняет доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Севостьянов.
«Подобные явления наблюдались и за рубежом, когда совпадение ремонтных циклов, перегрузка терминалов или проблемы с распределением приводили к временным лимитам продаж. Например, в Великобритании осенью 2021 года сочетание дефицита водителей и впоследствии панических закупок привело к тому, что в ряде регионов АЗС временно оставались без топлива и ритейлеры ввели лимиты по покупкам. Правительство даже временно смягчило антимонопольные правила, чтобы координировать поставки и ускорить восстановление», — рассказал он.
Для крупных городов, таких как Петербург и Москва, системные перебои маловероятны, считает Севостьянов. «Могут быть локальные ограничения у отдельных сетей, но не массовые квоты. При восстановлении графиков производства и логистики рынок обычно стабилизируется в течение примерно двух месяцев. Паниковать точно не стоит, нужно действовать рационально», — отметил эксперт.