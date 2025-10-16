AP: Индонезия впервые закупит китайские истребители

Министр обороны Шафри Шамсуддин, согласно статье, пояснил, что Индонезия купит истребители у Китая в рамках плана модернизации своих вооруженных сил. Министр финансов Пурбая Юдхи Садева в среду подтвердил, что его министерство утвердило бюджет на закупку самолетов у Китая в размере более 9 млрд долларов.
С тех пор как Субианто был назначен министром обороны в 2019 году, он объездил весь земной шар, посетив Китай, Францию, Россию, Турцию и США в попытке приобрести новые системы военного вооружения, средства наблюдения и территориальной обороны.
В январе 2024 года Индонезия завершила оформление заказа на 42 французских истребителя Dassault Rafale: первая поставка ожидается в начале 2026 года. Крупнейшая экономика Юго-Восточной Азии также объявила о покупке двух французских подводных лодок Scorpene Evolved и 13 радаров перехвата наземного управления Thales.
В июне этого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что его страна экспортирует в Индонезию 48 истребителей KAAN, которые будут произведены в Турции.
Бени Сукадис, военный аналитик из Индонезийского института оборонных и стратегических исследований, считает, что, несмотря на политику нейтралитета, правительству Индонезии не следует недооценивать геополитические последствия своего выбора. По его словам, после десятилетий зависимости от западных поставщиков крупная закупка оружия у Пекина может быть расценена как изменение ориентации Индонезии на фоне растущего военного и дипломатического влияния Китая в регионе.