AP: Индонезия впервые закупит китайские истребители

Высокопоставленный представитель Министерства обороны Индонезии в среду сообщил, что Джакарта приобретет как минимум 42 истребителя Chengdu J-10C китайского производства. Это станет первой сделкой Индонезии за последние годы по приобретению самолетов «незападного производства», сообщает агентство Associated Press.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Министр обороны Шафри Шамсуддин, согласно статье, пояснил, что Индонезия купит истребители у Китая в рамках плана модернизации своих вооруженных сил. Министр финансов Пурбая Юдхи Садева в среду подтвердил, что его министерство утвердило бюджет на закупку самолетов у Китая в размере более 9 млрд долларов.

Индонезия приступила к модернизации военного арсенала и укреплению оборонной промышленности под руководством президента Прабово Субианто.

С тех пор как Субианто был назначен министром обороны в 2019 году, он объездил весь земной шар, посетив Китай, Францию, Россию, Турцию и США в попытке приобрести новые системы военного вооружения, средства наблюдения и территориальной обороны.

В январе 2024 года Индонезия завершила оформление заказа на 42 французских истребителя Dassault Rafale: первая поставка ожидается в начале 2026 года. Крупнейшая экономика Юго-Восточной Азии также объявила о покупке двух французских подводных лодок Scorpene Evolved и 13 радаров перехвата наземного управления Thales.

В июне этого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что его страна экспортирует в Индонезию 48 истребителей KAAN, которые будут произведены в Турции.

Аналитики считают, что сделка может иметь геополитические последствия, пишет AP.

Бени Сукадис, военный аналитик из Индонезийского института оборонных и стратегических исследований, считает, что, несмотря на политику нейтралитета, правительству Индонезии не следует недооценивать геополитические последствия своего выбора. По его словам, после десятилетий зависимости от западных поставщиков крупная закупка оружия у Пекина может быть расценена как изменение ориентации Индонезии на фоне растущего военного и дипломатического влияния Китая в регионе.

