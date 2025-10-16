AP: Индонезия впервые закупит китайские истребители

Бени Сукадис, военный аналитик из Индонезийского института оборонных и стратегических исследований, считает, что, несмотря на политику нейтралитета, правительству Индонезии не следует недооценивать геополитические последствия своего выбора. По его словам, после десятилетий зависимости от западных поставщиков крупная закупка оружия у Пекина может быть расценена как изменение ориентации Индонезии на фоне растущего военного и дипломатического влияния Китая в регионе.