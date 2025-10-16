Реконструкция Федоровского гидроузла в Краснодарском крае отстает от графика

«Мы были на объекте три недели назад вместе с представителями “Кубаньмелиоводхоза” и генерального подрядчика. Нас заверили, что к весенним полевым работам 2027 года мы будем иметь работоспособную гидротехническую часть узла, что позволит восстановить посевные площади в Краснодарском крае на уровне 2021 года и наращивать их с учетом планируемого увеличения производства риса до 2 млн т к 2030 году», — отметил господин Лобач.