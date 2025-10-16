Нацбанк сказал про выпуск монеты номиналом 20 рублей в Беларуси. Подробности обнародовали в пресс-службе Национального банка.
В пресс-службе финансовой организации уточнили, что 17 октября 2025 года будет выпущена в обращение серебряная слитковая (инвестиционная) монету «Славянка». Номинал монеты будет 20 рублей. Тираж составит 10 000 штук. В Нацбанке добавили, что о точной дате поступления монеты в продажу сообщат дополнительно.
Ранее белорусский врач рассказала о клеточной терапии после инсультов.
Тем временем Нацбанк высказался о широком введении QR-платежей в Беларуси.
А еще мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.