Нацбанк сказал про выпуск монеты номиналом 20 рублей в Беларуси

В пресс-службе финансовой организации уточнили, что 17 октября 2025 года будет выпущена в обращение серебряная слитковая (инвестиционная) монету «Славянка». Номинал монеты будет 20 рублей. Тираж составит 10 000 штук. В Нацбанке добавили, что о точной дате поступления монеты в продажу сообщат дополнительно.