Лукашенко установил доплаты до 409,5 рубля ряду работников в Беларуси

Лукашенко подписал указ о доплатах ряду работников агропромышленного комплекса.

Источник: Комсомольская правда

16 октября президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ «О доплатах отдельным категориям работников агропромышленного комплекса», сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Этот документ предусматривает увеличение размера ежемесячных доплат молодым специалистам сельхозорганизаций с 0,46 до 1 базовой ставки, устанавливаемой правительством страны для оплаты труда бюджетников. Уточняется, что такие доплаты полагаются в течение двух лет со дня заключения трудового договора (контракта).

Еще дополнительно введены ежемесячные доплаты в размере 0,81 базовой ставки молодым специалистам этих организаций, отработавшим два года и продолжающим работать в течение последующих трех лет.

Таким образом, размер доплат молодым специалистам с высшим и средним образованием, работающим в организациях агропромышленного комплекса на основании трудового договора (контракта), в течение первых двух лет вырастет с 125,6 до 273 белорусских рублей.

Следует учесть, что молодым специалистам, отработавшим два года и продолжающим работать, размер доплат увеличится с 188,4 до 409,5 белрублей.

Ранее мы писали, что Всебелорусское народное собрание состоится в Минске 18 и 19 декабря.

Тем временем, Лукашенко объяснил, что вызывает у него нехорошую реакцию: «Обнаглели до такой степени — что только не пишут».

Еще Александр Лукашенко сказал про рост пенсий в Беларуси.

Кроме того, Лукашенко сказал про жалобы белорусов на большие очереди на АЗС из-за кофе: «Не можем подъехать, заправиться».

Лукашенко сказал, кто должен работать день и ночь в Беларуси.

