Лукашенко установил доплаты до 409,5 рубля ряду работников в Беларуси

16 октября президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ «О доплатах отдельным категориям работников агропромышленного комплекса», сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Этот документ предусматривает увеличение размера ежемесячных доплат молодым специалистам сельхозорганизаций с 0,46 до 1 базовой ставки, устанавливаемой правительством страны для оплаты труда бюджетников. Уточняется, что такие доплаты полагаются в течение двух лет со дня заключения трудового договора (контракта).
Еще дополнительно введены ежемесячные доплаты в размере 0,81 базовой ставки молодым специалистам этих организаций, отработавшим два года и продолжающим работать в течение последующих трех лет.
Таким образом, размер доплат молодым специалистам с высшим и средним образованием, работающим в организациях агропромышленного комплекса на основании трудового договора (контракта), в течение первых двух лет вырастет с 125,6 до 273 белорусских рублей.
Следует учесть, что молодым специалистам, отработавшим два года и продолжающим работать, размер доплат увеличится с 188,4 до 409,5 белрублей.
