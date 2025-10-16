Лукашенко установил доплаты до 409,5 рубля ряду работников в Беларуси

Этот документ предусматривает увеличение размера ежемесячных доплат молодым специалистам сельхозорганизаций с 0,46 до 1 базовой ставки, устанавливаемой правительством страны для оплаты труда бюджетников. Уточняется, что такие доплаты полагаются в течение двух лет со дня заключения трудового договора (контракта).