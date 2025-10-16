Microsoft готовит глобальную прошивку Windows, чтобы интегрировать его с ИИ

В Windows 11 уже внедрены функции с элементами ИИ, такие как голосовой ассистент Copilot, который активируется командой «Hey, Copilot!» и позволяет пользователю быстро получать помощь или информацию. Также доступна функция Copilot Vision, которая даёт ИИ возможность анализировать содержимое экрана и помогать в работе с приложениями или решении проблем. Для этого требуется согласие пользователя на сканирование экрана.