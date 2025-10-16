Microsoft готовит глобальную прошивку Windows, чтобы интегрировать его с ИИ

Компания Microsoft начала масштабную переработку своей операционной системы Windows. Они поставили цель трансформировать её в платформу, управляемую голосовыми командами и искусственным интеллектом.
Исполнительный вице-президент компании Юсуф Мехди рассказал изданию The Verge о планах внедрения ИИ во все аспекты системы, выходя за пределы просто добавления чат-бота. Основная цель — создать полноценную «ИИ-операционную систему», где искусственный интеллект станет неотъемлемой частью повседневных процессов и инструментов, используемых миллионами людей.
В Windows 11 уже внедрены функции с элементами ИИ, такие как голосовой ассистент Copilot, который активируется командой «Hey, Copilot!» и позволяет пользователю быстро получать помощь или информацию. Также доступна функция Copilot Vision, которая даёт ИИ возможность анализировать содержимое экрана и помогать в работе с приложениями или решении проблем. Для этого требуется согласие пользователя на сканирование экрана.
Компания также тестирует новую опцию Copilot Actions, которая позволит ИИ выполнять действия на компьютере, например, редактировать фотографии. Эта функция сейчас находится в стадии бета-тестирования и пока доступна для ограниченного числа сценариев.