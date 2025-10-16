«Белмедпрепараты» около 40% производимых лекарств экспортируют более чем в 20 стран

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядка 40% производимых лекарственных препаратов «Белмедпрепараты» экспортируют более чем в 20 стран мира. Об этом журналистам сообщила ведущий специалист отдела маркетинга республиканского унитарного предприятия Людмила Комарчук, передает корреспондент БЕЛТА.
Ведущий специалист отметила, что предприятие работает не только на потребность системы здравоохранения Беларуси и внутреннего рынка, хорошо развит и экспорт. «Порядка 40% производимых лекарственных препаратов у нас экспортируется в более чем 20 стран. Ежегодно мы осваиваем производство до 10 новых лекарственных препаратов. За 2025 год освоено уже пять новых препаратов, из них два противоопухолевых, один нестероидный противовоспалительный препарат в форме гранул для приготовления раствора для приема внутрь и селективный иммунодепрессант в виде капсул для пациентов, которые готовятся или провели операции по трансплантации органов и тканей для предотвращения отторжения пересаженных органов», — рассказала Людмила Комарчук.
На данный момент предприятие реализует два инвестиционных проекта. «Первый проект — это создание современного автоматизированного производства противоопухолевых препаратов в форме лиофильно высушенных порошков, концентратов и растворов. Производство у нас уже функционирует, дополнительно мы работаем над новой производственной площадкой для того, чтобы увеличить объемы производства, расширить рынки сбыта и улучшить доступность современных противоопухолевых препаратов для населения Беларуси. Второй инвестиционный проект — это создание производства по выпуску лекарственных препаратов в форме глазных капель. Этот проект позволит нам производить глазные капли в полимерной упаковке — более удобной и предпочтительной для пациентов», — проинформировала она.
Еще один значительный проект — сотрудничество с одной из крупных российских фармацевтических компаний. «Лицензионное соглашение по проекту локализации аналогов инсулинов с последующим трансфером технологий было подписано 29 сентября. Инсулины — жизненно важные препараты, которые входят в наш портфель уже многие десятилетия. С 2025 года мы начали производить протамин-инсулин и моноинсулин в форме картриджей, что позволяет использовать их со шприц-ручками и делает процесс введения более удобным для пациентов», — пояснила ведущий специалист.
Начальник управления маркетинга и организации продаж унитарного предприятия «Минскинтеркапс» Владимир Зайковский, говоря в целом о здоровье нации, отметил, что его обеспечивают три момента. «Во-первых, мы говорим об образе жизни самого человека, во-вторых, важны уровень и отношение медицины к населению, третье — это качество производимой продукции фармацевтическими предприятиями. Все белорусские производители как государственной, так и частной формы собственности выпускают эффективные, безопасные, качественные и, что самое главное, доступные для всех слоев населения лекарственные препараты. В настоящий момент у нас в разработке находится 20 лекарственных препаратов и пять биологически активных добавок к пище. Мы выпускаем востребованные для внутреннего рынка препараты, но активно выходим и на зарубежные рынки. Сегодня сотрудничаем с 14 странами: от СНГ и Ближнего Востока до Юго-Восточной Азии, а уже в следующем году начнем регулярные поставки в Африку», — проинформировал он. -0-