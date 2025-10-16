«Белмедпрепараты» около 40% производимых лекарств экспортируют более чем в 20 стран

Начальник управления маркетинга и организации продаж унитарного предприятия «Минскинтеркапс» Владимир Зайковский, говоря в целом о здоровье нации, отметил, что его обеспечивают три момента. «Во-первых, мы говорим об образе жизни самого человека, во-вторых, важны уровень и отношение медицины к населению, третье — это качество производимой продукции фармацевтическими предприятиями. Все белорусские производители как государственной, так и частной формы собственности выпускают эффективные, безопасные, качественные и, что самое главное, доступные для всех слоев населения лекарственные препараты. В настоящий момент у нас в разработке находится 20 лекарственных препаратов и пять биологически активных добавок к пище. Мы выпускаем востребованные для внутреннего рынка препараты, но активно выходим и на зарубежные рынки. Сегодня сотрудничаем с 14 странами: от СНГ и Ближнего Востока до Юго-Восточной Азии, а уже в следующем году начнем регулярные поставки в Африку», — проинформировал он. -0-