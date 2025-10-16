На строительство железнодорожного обхода Самары нужно 50 миллиардов рублей

Новый железнодорожный обход могут построить возле Самары. Об этом рассказал начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев в рамках транспортно-логистической конференции «PRO//Движение. Поволжье».
По его словам, на этот грандиозный проект нужно 50 миллиардов рублей. Обход планируют сделать двухпутным, он позволит разгрузить город и развивать пригородное сообщение.
Несмотря на некоторое замедление инвестиционной программы РЖД, южный железнодорожный обход Самары начали проектировать в 2024 году, пишет «РЖД-Партнер».
В рамках конференции железнодорожная компания заключила несколько соглашений, в том числе с уполномоченным по правам предпринимателей в Самарской области.