На строительство железнодорожного обхода Самары нужно 50 миллиардов рублей

Новый железнодорожный обход позволит разгрузить Самару.

Источник: Комсомольская правда

Новый железнодорожный обход могут построить возле Самары. Об этом рассказал начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев в рамках транспортно-логистической конференции «PRO//Движение. Поволжье».

По его словам, на этот грандиозный проект нужно 50 миллиардов рублей. Обход планируют сделать двухпутным, он позволит разгрузить город и развивать пригородное сообщение.

Несмотря на некоторое замедление инвестиционной программы РЖД, южный железнодорожный обход Самары начали проектировать в 2024 году, пишет «РЖД-Партнер».

В рамках конференции железнодорожная компания заключила несколько соглашений, в том числе с уполномоченным по правам предпринимателей в Самарской области.