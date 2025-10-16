Уплатить имущественные налоги нужно в течение месяца. Как это сделать и для кого предусмотрены льготы?

Крайний срок уплаты имущественных налогов в Беларуси наступит всего через месяц. Белорусам не позднее 17 ноября 2025 года нужно уплатить три вида имущественных налогов — транспортный, земельный и на недвижимость. Кому положены льготы, какие есть способы уплаты и поменялись ли ставки налогов в этом году, рассказал на вебинаре НЦЗПИ заместитель начальника управления налогообложения доходов и имущества физических лиц главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Денис Терешков.
Налог на недвижимость.
«Традиционно с приближением осени для граждан становится важной задачей уплата имущественных налогов. Установленный срок уплаты — не позднее 15 ноября. Но так как в текущем году это выходной, то срок переносится на ближайший рабочий день, а именно понедельник, 17 ноября», — пояснил Денис Терешков. Важно помнить, что налоги уплачиваются за прошлый год — 2024-й.
Всего имущественных налогов три. Первый из них — налог на недвижимость. «Граждане нашей страны уплачивают налог в отношении всех капитальных строений, зданий и сооружений, которые им принадлежат на праве собственности, как зарегистрированных в органах государственной регистрации, так и незарегистрированных, принятых ими по наследству. К ним относят квартиры, жилые дома, садовые домики, дачные домики, гаражи, машиноместа, а также иное недвижимое имущество, которое есть в распоряжении физических лиц», — отметил представитель МНС.
Налоговым законодательством предусмотрен ряд льгот по уплате налога на недвижимость, которые в первую очередь связаны с отнесением плательщиков к той или иной социально уязвимой категории населения. Конечно же, льготы имеют граждане, которые относятся к членам многодетной семьи, то есть на воспитании у них находятся три и более несовершеннолетних ребенка.
Льготы есть и у пенсионеров по возрасту либо граждан, которые имеют право на пенсию со снижением общеустановленного возраста. «Данная категория граждан не уплачивает налог на недвижимость в отношении одной квартиры, одного жилого дома, всех садовых домиков, всех дач, всех гаражей и всех машиномест. В случае, если пенсионеру по возрасту принадлежат две квартиры либо же два дома, то от налога освобождается один дом либо же одна квартира, стоимость которой больше. То есть наиболее дорогой объект налогообложения льготируется, а за более дешевый необходимо будет произвести уплату», — уточнил заместитель начальника управления.
То же самое касается и граждан, которые имеют инвалидность I и II группы, признаны недееспособными, несовершеннолетних детей, военнослужащих срочной и альтернативной службы. «Они имеют в принципе аналогичные льготы, как и пенсионер по возрасту», — добавил Денис Терешков.
Кроме того, от налога на недвижимость также освобождается имущество, которое расположено в сельской местности, у граждан, которые проживают и работают на селе в организациях сельхозпроизводства, социального обслуживания, образования, медицинских организациях. Данные граждане не уплачивают налог на недвижимость в отношении имущества на селе, к которому относятся квартиры, дома, гаражи, машиноместа, дачи, садовые домики.
Кроме этого, налоговым законодательством также предусмотрено освобождение от налога на недвижимость в отношении объектов, которые признаны историко-культурной ценностью.
Земельный налог.
Данный вид налога уплачивается гражданами в отношении всех земельных участков, которые принадлежат им на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, временного пользования, получены ими по наследству, а также самовольно занятых участков. «В принципе, налоговые льготы по земельному налогу очень схожи с льготами по налогу на недвижимость. Они также предоставляются в зависимости от отнесения граждан к той или иной наиболее социально незащищенной категории населения. В первую очередь у нас идут многодетные семьи. Они освобождаются от уплаты земельного налога в отношении всех земельных участков, которые предоставлены для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью. К ним относятся земельные участки, предоставленные для строительства и обслуживания жилого дома либо же квартиры в блокированном жилом доме, для огородничества, выпаса животных, сенокошения, для дачного строительства, садоводства, размещения и строительства гаражей. Все эти земельные участки освобождаются от уплаты земельного налога у членов многодетной семьи вне зависимости от количества», — констатировал представитель МНС.
Что касается пенсионеров, а также инвалидов I и II группы, недееспособных, несовершеннолетних, то их права на льготы по уплате земельного налога очень схожи с многодетными. Однако от налога освобождается только один земельный участок, предоставленный для строительства и обслуживания жилого дома. Все остальные земельные участки освобождаются от уплаты налога вне зависимости от количества.
В случае, если пенсионеру принадлежат два земельных участка для строительства и обслуживания жилого дома, то льгота предоставляется в отношении земельного участка, который для целей налогообложения является наиболее дорогим. То есть сумма налога по которому выше, чем по остальным земельным участкам.
Как правило, налоговые органы самостоятельно предоставляют льготы. «Еще на стадии расчета и предъявления к уплате сумм к нам стекается информация от всех заинтересованных государственных органов о том, какие основания для льгот имеются у граждан. Есть ли у него инвалидность, является ли семья многодетной, получает ли гражданин пенсию по возрасту — и на основании этой информации льготы предоставляются гражданам. Поэтому в случае, если пенсионеру направлено извещение на уплату налога и там указан один жилой дом, значит, у него где-то есть еще один, который уже прольготирован и в извещении не указывается. В извещении упоминается только то имущество, за которое необходимо произвести уплату», — сделал акцент Денис Терешков.
Транспортный налог.
Третий вид налога уплачивается в отношении транспортных средств, которые зарегистрированы за физическим лицом в ГАИ. Льготы по уплате транспортного налога предоставляются физическим лицам не совсем так, как по земельному налогу и налогу на недвижимость, а в виде снижения ставки на 50% либо же на 25%.
На 50% ставка снижается для физических лиц, которые достигли пенсионного возраста либо же имеют право на пенсию со снижением общеустановленного возраста, многодетных семей, инвалидов I и II группы. Эти граждане имеют право на льготу при условии наличия действительного водительского удостоверения соответствующей категории. То есть если у пенсионера имеется легковой автомобиль, он зарегистрирован за ним в ГАИ, и есть действительное водительское удостоверение категории В, то льгота будет предоставлена.
Для инвалидов III группы по транспортному налогу предусмотрено снижение ставки на 25%, опять-таки при условии наличия действительного водительского удостоверения соответствующей категории.
«Что касается налогообложения прицепов, то льгота предоставляется вне зависимости от категории водительского удостоверения. Главное, чтобы оно было и было действительным», — уточнил представитель МНС.
Как уплачивать налоги?
«По сравнению с прошлым годом порядок уплаты налогов особо не поменялся. Ставки незначительно подросли на 5−7% по отношению к уровню прошлого года, это связано с тем, что они были проиндексированы на уровень инфляции. Однако по автомобилям повышенного уровня комфортности, включенным в перечень Совета Министров, ставки транспортного налога увеличены в 10 раз», — отметил Денис Терешков.
Ежегодно имущественные налоги уплачиваются на основании извещений налоговых органов, которые не позднее 1 октября вручаются физическим лицам. «Извещения уже должны быть у граждан либо уже на руках, либо в почтовых ящиках, либо в личном кабинете плательщика. Не позднее 17 ноября необходимо произвести уплату имущественных налогов. Самый простой способ уплаты — по QR-коду в извещении, который можно сканировать при помощи камеры телефона. Если такой возможности у вас нет, то можно с извещением прийти в любое банковское отделение либо отделение “Белпочты”, — обозначил представитель МНС.
Имущественные налоги с прошлого года в Беларуси уплачиваются единым имущественным платежом. «Это не новый налог, это просто удобный способ уплаты. Если у гражданина несколько объектов, которые расположены в разных районах нашей страны, то раньше ему приходило несколько извещений, в каждом были свои реквизиты на уплату, и ему нужно было произвести определенное количество платежей. А сейчас эти налоги приходят в одном извещении, где они указаны общей суммой и с едиными реквизитами на уплату», — пояснил преимущества заместитель начальника управления.
Чтобы было понятно, за что люди платят налоги, расписан каждый объект налогообложения, за который необходимо произвести уплату. По каждому объекту также имеется подробный расчет, как сумма налога получилась именно такой. Обозначены суммы льгот, которые были применены. Также указаны номера телефонов районных налоговых инспекций и их наименования на случай, если возникнут вопросы по порядку исчисления налогов.
Валерия ГАВРИЛОВА,
БЕЛТА. -0-