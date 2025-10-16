Уплатить имущественные налоги нужно в течение месяца. Как это сделать и для кого предусмотрены льготы?

Данный вид налога уплачивается гражданами в отношении всех земельных участков, которые принадлежат им на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, временного пользования, получены ими по наследству, а также самовольно занятых участков. «В принципе, налоговые льготы по земельному налогу очень схожи с льготами по налогу на недвижимость. Они также предоставляются в зависимости от отнесения граждан к той или иной наиболее социально незащищенной категории населения. В первую очередь у нас идут многодетные семьи. Они освобождаются от уплаты земельного налога в отношении всех земельных участков, которые предоставлены для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью. К ним относятся земельные участки, предоставленные для строительства и обслуживания жилого дома либо же квартиры в блокированном жилом доме, для огородничества, выпаса животных, сенокошения, для дачного строительства, садоводства, размещения и строительства гаражей. Все эти земельные участки освобождаются от уплаты земельного налога у членов многодетной семьи вне зависимости от количества», — констатировал представитель МНС.