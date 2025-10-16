«Белоруснефть»: топливо на АЗС поставляется бесперебойно, в штатном режиме

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Топливо на автозаправочные станции Беларуси поставляется бесперебойно, в штатном режиме. Об этом заявили БЕЛТА в «Белоруснефти».
«На попытки деструктивных каналов поспекулировать на сегодняшнем поручении главы государства, касающемся АЗС, компания “Белоруснефть” отвечает фактами. Бесперебойная поставка топлива и обеспечение им всех АЗС страны осуществляются в штатном режиме. Топлива хватит всем», — сказали в компании.
Как сообщалось, сегодня на совещании глава государства, обращаясь к госсекретарю Совбеза, попросил поручить главе МВД разобраться с транспортными средствами, создающими препятствия для движения на автозаправочных станциях.
«Это вопросы водительской культуры и дисциплины, поддержанием которой уже занялись уполномоченные органы. Не верьте любым бессмысленным конспирологическим теориям и фейкам, связанным с белорусскими заправками», — призвали в компании. -0-