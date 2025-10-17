Краснодарский край лидирует по росту зарплат и вакансий

Согласно анализу сервиса «Авито Работа», в Краснодарском крае выросла на 7% годовая средняя заработная плата и достигла отметки в 72,3 тысячи рублей ежемесячно. Параллельно с этим, активность соискателей в третьем квартале 2025 года продемонстрировала значительный скачок, увеличившись на 65% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Кубань продолжает подтверждать свой статус важного центра занятости в России, где количество вакансий и возможностей для профессионалов различных областей неуклонно растет. Отчеты «Авито Работа» указывают на то, что регион находится в числе лидеров по динамике занятости и уровню заинтересованности потенциальных работников.
В первом полугодии 2025 года Кубань заняла второе место в общероссийском рейтинге по скорости роста зарплат в сфере туризма, где средний доход работников гостиничного бизнеса увеличился на 47%, достигнув 82,6 тысяч рублей в месяц. По мнению экспертов, это связано с усовершенствованием инфраструктуры и увеличением туристического потока.
Также наблюдается значительный подъем в промышленном секторе. Потребность в работниках в добывающей, перерабатывающей промышленности, и сфере транспортировки нефтепродуктов увеличилась за год на 85%. Средние заработные платы в тяжелом и транспортном машиностроении составляют 131 и 125 тысяч рублей соответственно, с высоким спросом на сварщиков, монтажников, слесарей и операторов производственных линий.
В офисном секторе наиболее востребованы менеджеры по продажам, инженеры и бухгалтеры. На рынке логистики и курьерских услуг по-прежнему высока потребность в водителях спецтехники, экспедиторах, курьерах и комплектовщиках. Особенно заметен рост числа вакансий операторов пунктов выдачи заказов, который составил 151% за год.