Краснодарский край лидирует по росту зарплат и вакансий

Также наблюдается значительный подъем в промышленном секторе. Потребность в работниках в добывающей, перерабатывающей промышленности, и сфере транспортировки нефтепродуктов увеличилась за год на 85%. Средние заработные платы в тяжелом и транспортном машиностроении составляют 131 и 125 тысяч рублей соответственно, с высоким спросом на сварщиков, монтажников, слесарей и операторов производственных линий.