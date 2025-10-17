Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 17 октября перед выходными

В Национальном банке скорректировали валютные курсы на 17 октября, пятницу. Так, перед выходными стали выше курс доллара, курс евро и курс российского рубля.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на пятницу, 17 октября, Национальным банком определены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9488 белорусского рубля, 1 евро — 3,4380 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7346 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, определенными на четверг, 16 октября, курс доллара, курс евро и курс российского рубля стали выше в пятницу, 17 октября. Ощутимее при этом изменен в сторону увеличения курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара увеличился на 0,0022 белрубля, курс евро стал выше на 0,0095 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0018 белрубля.
