В России предложил построить туннель из России на Аляску имени Путина и Трампа

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в социальной сети X предложил построить подводный туннель, который соединит Россию с Аляской, и назвать его в честь президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Дмитриев напомнил, что РФПИ уже участвовал в строительстве первого железнодорожного моста между Россией и Китаем и призвал перейти к более масштабным проектам — впервые в истории связать два континента напрямую.

В публикации он также упомянул американского предпринимателя Илона Маска и оценил стоимость проекта: по стандартным расчетам она может достигать 65 миллиардов долларов, однако современные технологии способны сократить затраты до 8 миллиардов.

Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
