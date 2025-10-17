В России предложил построить туннель из России на Аляску имени Путина и Трампа

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в социальной сети X предложил построить подводный туннель, который соединит Россию с Аляской, и назвать его в честь президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.
Дмитриев напомнил, что РФПИ уже участвовал в строительстве первого железнодорожного моста между Россией и Китаем и призвал перейти к более масштабным проектам — впервые в истории связать два континента напрямую.
В публикации он также упомянул американского предпринимателя Илона Маска и оценил стоимость проекта: по стандартным расчетам она может достигать 65 миллиардов долларов, однако современные технологии способны сократить затраты до 8 миллиардов.