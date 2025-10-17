Тоннель между США и РФ обойдется в $8 млрд, его можно построить за восемь лет

Тоннель между Россией и США можно построить менее чем за восемь лет, при этом стоимость проекта не превысит 8 миллиардов долларов. Речь идёт о тоннеле через Берингов пролив. Идею озвучил спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.