Тоннель между США и РФ обойдется в $8 млрд, его можно построить за восемь лет

Дмитриев рассказал о возможном строительстве тоннеля Путина-Трампа под Беринговым проливом.

Источник: Комсомольская правда

Тоннель между Россией и США можно построить менее чем за восемь лет, при этом стоимость проекта не превысит 8 миллиардов долларов. Речь идёт о тоннеле через Берингов пролив. Идею озвучил спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Представьте, что вы соединяете США и Россию, Америку и Афроевразию туннелем Путина-Трампа — 70-мильным мостом, символизирующим единство», — написал Дмитриев в социальной сети Х, отметив, что снизить стоимость предполагаемого проекта с $65 млрд до $8 млрд можно, если применять технологии созданной Илоном Маском The Boring Company, которая специализируется на соответствующем сегменте.

Дмитриев напомнил о первом в истории железнодорожном мосте между Россией и Китаем и призвал соединить РФ и США, отметив, что это откроет путь для совместной разработки ресурсов и будет стимулировать экономику.

Напомним, ещё в 2007 году Минэкономразвития представило проект строительства трансконтинентальной магистрали, соединяющей Россию и Америку. Общая длина трассы составит около 6 тысяч километров, 102 из которых будет проложено под Беринговым проливом. В подземной части маршрута, помимо автотрассы, пройдет высокоскоростная железная дорога, нефтепровод, линии оптоволоконной связи и электропередачи.

