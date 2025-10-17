Ричмонд
Стоимость фьючерса на золото вновь обновила максимум и превысила $4 350

Стоимость фьючерса на золото составила 4 354 доллара за тройскую унцию.

Источник: Комсомольская правда

Стоимость фьючерса на золото вновь поднялась. По данным на 01:30, она составила 4 354 доллара за тройскую унцию. Это значение на 2,5 процента превышает дневные показатели. Такая информация представлена на бирже Comex.

Спустя 20 минут показатель вырос еще на 10 долларов. К 01:50 стоимость фьючерса за унцию составила 4 363 доллара.

Ранее максимальная отметка равнялась $4 350 за тройскую унцию.

