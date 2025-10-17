Индекс Мосбиржи достиг 2700 пунктов на фоне анонса встречи Путина и Трампа

Помимо прочего, поднялась стоимость фьючерса на золото. Она составила более 4 350 долларов за тройскую унцию. Стоимость фьючерса на золото вновь обновила исторический максимум. К 01:50 значение за унцию составило 4 363 доллара. На фоне резкой смены событий в мире стоимость фьючерса на золота растет ежедневно.