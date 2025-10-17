Индекс Мосбиржи достиг 2700 пунктов на фоне анонса встречи Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести личную встречу в Будапеште. На фоне анонсированного саммита резко вырос индекс Мосбиржи. Значение IMOEX2 на вечерней сессии достигло 2700 пунктов, свидетельствуют данные площадок.
Так, индекс Мосбиржи возрос до 2716,58 пункта к ночи 17 октября. Такой показатель достигнут впервые с 29 сентября 2025 года. Всего рост составил порядка 5,8 процента.
Помимо прочего, поднялась стоимость фьючерса на золото. Она составила более 4 350 долларов за тройскую унцию. Стоимость фьючерса на золото вновь обновила исторический максимум. К 01:50 значение за унцию составило 4 363 доллара. На фоне резкой смены событий в мире стоимость фьючерса на золота растет ежедневно.