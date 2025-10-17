Транспортный налог увеличат в части регионов России

В Оренбургской области сейчас действуют одни из самых низких ставок в ПФО по легковым авто до 100 л.с. включительно — 0 рублей. Проектом предлагается установить для этой категории 7 рублей за лошадиную силу. Дополнительные средства планируют направлять на дорожное строительство, капремонты, благоустройство дворов и подъезды к ним.