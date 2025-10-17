Транспортный налог увеличат в части регионов России

Губернаторы Новосибирской и Оренбургской областей, а также Красноярского края внесли в региональные парламенты законопроекты о повышении транспортного налога, сообщают «Ведомости». Власти объясняют инициативы, в частности, ростом среднедушевых доходов и потребностью в дополнительном финансировании инфраструктуры.
В Оренбургской области сейчас действуют одни из самых низких ставок в ПФО по легковым авто до 100 л.с. включительно — 0 рублей. Проектом предлагается установить для этой категории 7 рублей за лошадиную силу. Дополнительные средства планируют направлять на дорожное строительство, капремонты, благоустройство дворов и подъезды к ним.
Ожидаемые поступления от повышения: в Новосибирской области — 219,6 млн рублей в следующем году, в Красноярском крае — 334,8 млн рублей, Оренбургская область рассчитывает с 2027 года ежегодно получать дополнительно по 534,8 млн рублей.
В Новосибирской области налог хотят проиндексировать второй год подряд. Регион ориентируется на стоимость половины бака бензина для самой популярной модели — Lada Granta; в июне годовой рост цен на бензин достиг 10,9%. Проект губернатора Андрея Травникова предусматривает индексацию налога на 110,9%, при этом планируется расширить перечень льгот, включая послабления для ветеранов спецоперации.
Глава Красноярского края Михаил Котюков обосновывает повышение двукратным ростом среднедушевого дохода за последнее десятилетие, тогда как действующие ставки остаются одними из самых низких в Сибирском федеральном округе.
Также эксперты предупредили о росте аварий из-за старения автопарка России.