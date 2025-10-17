Импортное пиво стало недоступнее для россиян

Ранее в первом полугодии 2025 года в России было зафиксировано снижение производства и потребления пива, а розничные продажи напитка упали на 16,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты связывали это с ростом цен, подорожанием сырья и логистики, а также изменением структуры учета. Одновременно в июле 2025 года европейские страны, в частности Германия и Чехия, увеличили экспорт пива в Россию до максимальных значений с начала года.