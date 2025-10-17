В Калининграде потратили 372 миллиона на программу по энергоснабжению

За отчётный период выполнен широкий комплекс работ, направленных на модернизацию тепловых сетей и энергообъектов. В рамках программы проведены предпроектные и проектные работы по реконструкции участков тепловых сетей на улицах Тихорецкой, Загородной, Житомирской, Горького, Юношеской и проспекте Мира, а также в районе ответвления на Литовский вал. Завершены строительно-монтажные работы на РТС «Западная», продолжается техническое перевооружение котельной на природный газ по адресу ул. Александра Невского, 188.