В Калининграде потратили 372 миллиона на программу по энергоснабжению

За отчётный период выполнен широкий комплекс работ, направленных на модернизацию тепловых сетей и энергообъектов. В рамках программы проведены предпроектные и проектные работы по реконструкции участков тепловых сетей на улицах Тихорецкой, Загородной, Житомирской, Горького, Юношеской и проспекте Мира, а также в районе ответвления на Литовский вал. Завершены строительно-монтажные работы на РТС «Западная», продолжается техническое перевооружение котельной на природный газ по адресу ул. Александра Невского, 188.
Активно ведётся подготовка к закрытию угольных котельных на улицах Энгельса, Барклая де Толли, Молодой Гвардии, а также разрабатываются проекты новых теплоисточников — РТС «Чкаловск» и РТС «Прибрежная». Проводится государственная экспертиза проектов по котельным на улицах Ю. Гагарина, 41−45 и 55.
Среди выполненных энергосберегающих мероприятий — установка светодиодного освещения, замена приборов учёта электроэнергии, поверка оборудования для измерения тепла, воды и газа. На баланс МП «Калининградтеплосеть» поставлены ранее бесхозяйные сети.
Значительные работы проведены в социальной сфере: на мероприятия по повышению энергоэффективности в муниципальных образовательных учреждениях направлено 26,5 миллиона рублей. Средства пошли на модернизацию освещения в детском саду № 46 и школах № 24 и № 33, замену окон в ДК «Машиностроитель», капитальный ремонт фасада библиотеки им. А. Михайлова с утеплением, ремонт кровли музея «Фридландские ворота» и теплового пункта бассейна Дворца спорта «Юность».
Всего за девять месяцев 2025 года выполнено мероприятий по энергосбережению на сумму 315,8 миллиона рублей, что составляет более 84% годового объёма программы.