В Хабаровском крае запустили завод по выпуску фанеры за 4,7 млрд рублей

Предприятие оснащено преимущественно отечественным оборудованием, изготовленным в Ярославле. Проектная мощность — до 120 тысяч кубометров лиственничной фанеры в год. В строительство вложено 4,7 млрд рублей инвестиций, создано около 200 рабочих мест. Продукция будет поставляться как на российский рынок, так и в страны Юго-Восточной Азии.