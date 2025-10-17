В Хабаровском крае запустили завод по выпуску фанеры за 4,7 млрд рублей

В Хабаровском крае начал работу новый завод по выпуску хвойной конструкционной фанеры. Его построил резидент территории опережающего развития «Хабаровск» — компания, входящая в один из крупнейших лесопромышленных холдингов страны «РФП Групп», сообщает телеграм-канал Демешин.
Предприятие оснащено преимущественно отечественным оборудованием, изготовленным в Ярославле. Проектная мощность — до 120 тысяч кубометров лиственничной фанеры в год. В строительство вложено 4,7 млрд рублей инвестиций, создано около 200 рабочих мест. Продукция будет поставляться как на российский рынок, так и в страны Юго-Восточной Азии.
«Хабаровский край занимает лидирующие позиции в производстве лесопродукции на Дальнем Востоке. Открывая фанерный завод, мы развиваем важное направление глубокой переработки древесины», — отметил губернатор Дмитрий Демешин.
По словам главы региона, запуск предприятия даст краю ощутимый экономический эффект. «Убеждён, что новое производство будет способствовать росту экономики и улучшению благосостояния жителей», — добавил Демешин.