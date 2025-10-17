В Комсомольске-на-Амуре планируется ввести туристический налог

В Комсомольске-на-Амуре депутаты городской думы вышли с инициативой введения туристического налога. Как напоминает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», этот налог введен в России с 1 января 2025 года.
С 1 января 2026 года туристический сбор в промышленной столице Дальнего Востока станет обязательным для организаций и частных лиц, предоставляющих временное жилье гражданам в аккредитованных гостиницах и иных местах размещения, зарегистрированных в реестре города.
Размер ставки туристического сбора определит местное самоуправление, руководствуясь нормами российского налогового законодательства. Предлагается следующая шкала налогообложения стоимости предоставляемых услуг временного проживания (без учёта НДС): 2026 год — 2%, 2027 год — 3%, 2028 год — 4%, 2029 года — 5%.
— Начиная с 2026 года и в последующие три года туристический налог может принести в бюджет города от 14 до 20 миллионов рублей, — подчеркнули в управлении финансов администрации Комсомольска-на-Амуре.
Налог будет взиматься со всех взрослых туристов с российским или иностранным гражданством при временном проживании в гостиницах, хостелах, пансионатах и других официальных объектах размещения с гостиничным статусом.
Кроме того, местные власти смогут освободить от уплаты туристического налога отдельные группы населения путём принятия соответствующего акта. К ним относятся жители Хабаровского края и многодетные семьи с тремя и более детьми (до исполнения старшему ребёнку 18 лет либо 23 лет при обучении ребёнка в вузе).
Напомним также, что ранее туристический налог был введен в 11-ти муниципалитетах Хабаровского края.