Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зарплаты в Новосибирске выросли на 16% за полгода

В то время как средний рост за последние пять лет составлял порядка 15%, в 2025 году показатели значительно выше.

Источник: Reuters

В Новосибирске по итогам первого полугодия 2025 года средняя зарплата выросла на 16% и достигла 88,2 тысячи рублей. Такой прирост позволил городу укрепить позиции в рейтинге покупательной способности населения. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Согласно данным исследования «РИА Рейтинг», новосибирцы теперь получают чистый доход, который в 3,58 раза превышает стоимость фиксированного набора товаров и услуг. Это позволило городу подняться на 32-е место в общероссийском рейтинге — на три позиции выше по сравнению с прошлым годом.

Как пояснила заведующая кафедрой экономики труда НГУЭУ Юлия Масалова в комментарии РБК Новосибирск, текущий рост зарплат стал наиболее значительным за последние годы.

По её словам, с 2020 года покупательная способность зарплат в Новосибирске увеличилась в 1,6 раза. В то время как средний рост за последние пять лет составлял порядка 15%, в 2025 году показатели значительно выше.

Лидерами рейтинга остаются города с развитой нефтегазовой промышленностью: Новый Уренгой, Салехард и Южно-Сахалинск удерживают верхние строчки уже четвёртый год подряд.