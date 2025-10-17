Зарплаты в Новосибирске выросли на 16% за полгода

В Новосибирске по итогам первого полугодия 2025 года средняя зарплата выросла на 16% и достигла 88,2 тысячи рублей. Такой прирост позволил городу укрепить позиции в рейтинге покупательной способности населения. Об этом пишет BFM-Новосибирск.
Согласно данным исследования «РИА Рейтинг», новосибирцы теперь получают чистый доход, который в 3,58 раза превышает стоимость фиксированного набора товаров и услуг. Это позволило городу подняться на 32-е место в общероссийском рейтинге — на три позиции выше по сравнению с прошлым годом.
Как пояснила заведующая кафедрой экономики труда НГУЭУ Юлия Масалова в комментарии РБК Новосибирск, текущий рост зарплат стал наиболее значительным за последние годы.
По её словам, с 2020 года покупательная способность зарплат в Новосибирске увеличилась в 1,6 раза. В то время как средний рост за последние пять лет составлял порядка 15%, в 2025 году показатели значительно выше.
Лидерами рейтинга остаются города с развитой нефтегазовой промышленностью: Новый Уренгой, Салехард и Южно-Сахалинск удерживают верхние строчки уже четвёртый год подряд.