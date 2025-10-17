Назван неутешительный прогноз по ставке ЦБ в октябре

Ранее Банк России уже снизил ключевую ставку с 18% до 17% на фоне восстановления экономики и замедления инфляции. В августе годовая инфляция снизилась до 8,1%, однако сохраняющиеся проинфляционные риски и рост кредитования заставляют регулятора проявлять осторожность при дальнейших решениях по ставке. Эксперты и чиновники отмечали, что цикл смягчения политики продолжается, но снижение ниже 15% до конца года маловероятно.