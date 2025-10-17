Цифровая эра Казахстана: стартапы, инновации и путь к технологическому лидерству региона

Одним из самых ярких проектов стал казахстанский стартап Mirai Tech, разработавший AI-платформу с интеллектуальными стельками, которые анализируют биомеханику движений человека и помогают в реабилитации после травм. Решение вызвало большой интерес у инвесторов и специалистов в области медицины и спорта. Помимо него, среди выпускников оказались стартапы в сферах финтеха, GovTech, e-commerce, образования и логистики — от платформ анализа рисков до систем генерации 3D-контента и интеллектуальных CRM-продуктов.