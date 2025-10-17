Ставки по вкладам в России неожиданно начали расти

Ранее эксперты отмечали, что некоторые банки снижали ставки по накопительным счетам раньше обещанного срока, что вызывало недовольство клиентов и подрывало доверие к финансовым учреждениям. В таких случаях специалисты рекомендовали выбирать срочные вклады с фиксированной ставкой. Несмотря на общую тенденцию к снижению ставок, в сентябре ряд крупных банков уже предлагали повышенные проценты по депозитам в рамках акций.