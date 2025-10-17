Путин указал на локальные дефициты электроэнергии: как он призвал покрывать затраты

Владимир Путин также охарактеризовал энергобаланс России как один из самых «зеленых» во всем мире. Он пояснил, что большая доля электроэнергии в стране вырабатывается с минимальным или нулевым углеродным следом. Такой результат достигнут благодаря использованию газовых и атомных электростанций.