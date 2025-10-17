Путин указал на локальные дефициты электроэнергии: как он призвал покрывать затраты

Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии Российской энергетической недели. Он обратил внимание на локальные дефициты электроэнергии. Они наблюдаются, в основном, в районах, где возводятся крупные индустриальные и другие проекты. Российский лидер призвал энергетиков не перекладывать «механически» затраты на потребителей за счет увеличения тарифов.
Владимир Путин определил верный путь решения проблемы. Он отметил, что энергетикам необходимо уменьшать дефицит, развивая сети и обновляя парк оборудования. Президент также призвал вводить в строй новые электростанции.
«Подчеркну, затраты энергетических компаний не должны механически перекладываться в тариф, на плечи потребителей. Необходимы более гибкие решения, включая нормативные инновации, управление спросом на электроэнергию, механизмы поддержки инвестиций в ТЭК, и, конечно, жду от правительства России предложений на этот счет», — разъяснил глава государства.
Российский лидер также назвал рост роли электроэнергетики одной из важных глобальных тенденций. Он подчеркнул, что в ближайшие 25 лет выработка энергии в мире увеличится вдвое.
Президент РФ обратился к правительству, попросив завершить подготовку концепции розничных рынков электроэнергии. Он уточнил, что работу следует закончить «в самые короткие сроки».
Владимир Путин также охарактеризовал энергобаланс России как один из самых «зеленых» во всем мире. Он пояснил, что большая доля электроэнергии в стране вырабатывается с минимальным или нулевым углеродным следом. Такой результат достигнут благодаря использованию газовых и атомных электростанций.
По словам президента, Запад старательно ломает существующую мировую энергетическую архитектуру. Он добавил, что эти действия являются агрессивными и напористыми. Например, Запад заставляет страны отказываться от энергоносителей РФ под политическим давлением.
Так, Вашингтон пытается сломить Индию, направляя в сторону отречения от российского газа и нефти. При этом политика страны в области импорта энергоносителей подчинена только защите интересов потребителей. Об этом напомнил глава МИД Индии Рандхир Джайсвал.