Продуктовая корзина россиян внезапно уменьшилась

Как сообщил изданию председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов, за восемь месяцев 2025 года объем розничного товарооборота увеличился лишь на 2,2%, что в четыре раза меньше аналогичного показателя прошлого года. Особое замедление зафиксировано в сегменте непродовольственных товаров: здесь рост оборота составил 2%, что почти в шесть раз уступает темпам 2024 года.