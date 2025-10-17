ЕЭК: барьеры в торговле с Узбекистаном и возможности для их устранения

Согласно данным статистики товарооборот стран ЕАЭС с Узбекистаном постоянно растет: в прошлом году он увеличился более чем в полтора раза — с 15,6 млрд долл. до 25 млрд долл. В перечень экспорта из стран ЕАЭС, входят энергетические товары, черные металлы, механические устройства и оборудование, древесина, зерновые культуры, сахар, масло. Со стороны партнера в ЕАЭС поступают текстиль, автомобили, электротехническая продукция, продовольствие, плодоовощные товары.