ЕЭК: барьеры в торговле с Узбекистаном и возможности для их устранения

«Сегодняшний семинар посвящен нашему особому партнеру — Республике Узбекистан, которая с 2020 года является наблюдателем при ЕАЭС. Работу с коллегами мы ведем в постоянном режиме, а наше сотрудничество носит стратегический характер», — сказал министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
Согласно данным статистики товарооборот стран ЕАЭС с Узбекистаном постоянно растет: в прошлом году он увеличился более чем в полтора раза — с 15,6 млрд долл. до 25 млрд долл. В перечень экспорта из стран ЕАЭС, входят энергетические товары, черные металлы, механические устройства и оборудование, древесина, зерновые культуры, сахар, масло. Со стороны партнера в ЕАЭС поступают текстиль, автомобили, электротехническая продукция, продовольствие, плодоовощные товары.
«Мы констатируем растущую торговлю с Узбекистаном, но одновременно отмечаем и сохраняющиеся барьеры, как тарифные, так и нетарифные», — добавил министр ЕЭК, призвав участников мероприятия к активной дискуссии.
На семинаре рассмотрены вопросы логистики, совершенствования административных и таможенных процедур, проблематика СФС-мер в части аккредитации поставщиков-экспортеров стран ЕАЭС, участие в госзакупках, а также темы взаиморасчетов и информационной поддержки бизнеса. Одной из ключевых задач, которую отметило большинство экспертов, является работа по сближению требований технических регламентов Узбекистана и ЕАЭС.
«Информация по имеющимся барьерам в торговле, а также предложения по их устранению будут систематизированы и использованы в дальнейшем диалоге с партнерами из Узбекистана в рамках имеющихся форматов взаимодействия», — резюмировал Андрей Слепнев.