Стоимость хлеба в мире: на каком месте Казахстан

Средняя стоимость батона белого хлеба в мире составляет порядка 920 тенге. Дороже всего этот продукт можно приобрести в Джибути (4 996 тенге), а дешевле — в Алжире, где цена составляет 92 тенге за счет государственных инициатив, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на исследование, приуроченное ко Всемирному дню хлеба.

В число стран с самым дорогим хлебом входят Бермуды (4 522 тенге), Каймановы острова (3 334 тенге), Монако (2 817 тенге) и Багамы (2 762 тенге).

В топ-10 вошли также Конго, Центральноафриканская Республика, Исландия, Лихтенштейн и ЮАР.

При этом в списке стран с самыми низкими ценами на хлеб оказались Тунис (102 тенге), Эсватини (108 тенге), Афганистан (129 тенге) и Ливия (150 тенге), а также Чад. Относительно низкая стоимость хлеба прослеживается и в странах СНГ.

Цена хлеба в Казахстане на 16 октября 2025 года, равна 231 тенге — это шестое место в мире по дешевизне.

  • Дешевле, чем в Казахстане, хлеб можно купить в Кыргызстане (228 тенге);
  • Узбекистане (210 тенге);
  • В Азербайджане булка хлеба стоит в среднем 240 тенге — 7 место;
  • Беларусь в рейтинге заняла 17 место (303 тенге);
  • Таджикистан — 18 место (305 тенге);
  • Грузия — 20 место (311 тенге);
  • Молдова — 21 место (313 тенге);
  • Украина — 27 место (376 тенге);
  • Россия — 28 место (386 тенге);
  • Армения — 33 место (417 тенге за булку хлеба).