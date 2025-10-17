Сельские спасатели: в Казахстане расширяется сеть пожарных подразделений

Также в Айсаринском сельском округе Костанайского района состоялось открытие нового пункта пожаротушения, который будет обслуживать четыре населённых пункта — Айсары, Степное, Половниковка и Костомар. Общая численность населения этих сёл составляет более 2 300 человек, для которых своевременное реагирование на чрезвычайные ситуации имеет первостепенное значение. Здание бокса отапливаемое, созданы все условия, что позволит обеспечить круглогодичное дежурство личного состава. В распоряжение нового подразделения от ДЧС была передана пожарная автоцистерна на базе Камаз, что значительно повысит его боеготовность.