Сельские спасатели: в Казахстане расширяется сеть пожарных подразделений

В селе Урожайное Сарыкольского района Костанайской области открылся новый пункт пожаротушения. Подразделение будет обеспечивать противопожарную безопасность сразу двух населённых пунктов — Урожайное и Тимирязевка, где проживает около 1200 человек. Новое здание пункта оснащено системой отопления, что позволит организовать круглогодичное дежурство. Для удобства спасателей предусмотрена жилая комната и мастерская для проведения мелкого ремонта техники на месте. Кроме того, подразделению передана пожарная автоцистерна на базе ЗИЛ с баланса ДЧС для оперативного реагирования на возможные возгорания.
Временно исполняющий обязанности начальника ДЧС Костанайской области Назарали Селимов поздравили сельчан с важным событием, отметив, что на сотрудников нового подразделения возлагается ответственная миссия — обеспечение безопасности населения.
Также в Айсаринском сельском округе Костанайского района состоялось открытие нового пункта пожаротушения, который будет обслуживать четыре населённых пункта — Айсары, Степное, Половниковка и Костомар. Общая численность населения этих сёл составляет более 2 300 человек, для которых своевременное реагирование на чрезвычайные ситуации имеет первостепенное значение. Здание бокса отапливаемое, созданы все условия, что позволит обеспечить круглогодичное дежурство личного состава. В распоряжение нового подразделения от ДЧС была передана пожарная автоцистерна на базе Камаз, что значительно повысит его боеготовность.
В области Абай модернизированы пункты пожаротушения в селах Каскабулак и Архат. В ходе реновации были построены новые современные здания пунктов пожаротушения, полностью соответствующие требованиям пожарной безопасности.
В селе Ортау Шетского района Карагандинской области открыт новый пункт пожаротушения, который будет обслуживать три населённых пункта с общей численностью населения свыше 400 человек. В новом здании предусмотрены душевая, комната отдыха, кухня и служебные помещения, что создаёт комфортные условия для круглосуточного дежурства личного состава.
Программа «Ауыл құтқарушылары» направлена на повышение уровня противопожарной безопасности в сельской местности. В её рамках в селах создаются добровольные противопожарные формирования, обеспеченные необходимым оборудованием и техникой. Это позволяет сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации, повысить готовность сельских акиматов к оперативным действиям и обеспечить защиту жизни и имущества сельчан.