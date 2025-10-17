На улицах Ярославского и Томсона в Иркутске проверили качество дорожного покрытия

На этой неделе специалисты провели контрольные вырубки асфальта на двух объектах: улицах Ярославского и Томсона. Пробы направлены в независимую лабораторию для проведения экспертизы.
На Ярославского, где ремонт близится к завершению, проверили верхний слой дорожного покрытия. Также на участке завершены работы по обустройству основания на примыканиях и парковке, установлено уличное освещение.
Качество нижнего слоя асфальта проверили на улице Томсона. Сейчас здесь ведется асфальтирование тротуаров. Их готовность составляет 99%, сообщает пресс-служба городской администрации.
Образцы исследуют в лаборатории на соответствие требованиям ГОСТ. Эксперты проверят толщину покрытия, плотность, водонасыщение и процент содержания воздушных пустот. Результаты испытаний будут известны в ближайшие дни.