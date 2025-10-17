Старая треснувшая ваза с чердака неожиданно ушла с аукциона за ₽14 млн

На аукционе в Британии простая, на первый взгляд, бело-синяя ваза, которую долгие годы держали на чердаке, была неожиданно продана за фантастическую сумму — 14 миллионов рублей. Как пишет Daily Mail, выяснилось, что сосуд относится к редким антикварным предметам эпохи Мин.
Эта уникальная вещь перешла по наследству двум британским сестрам, Амандe Кент и Хелен Момен, от их прадеда, работавшего в Китае в начале прошлого века. Аманда призналась, что была потрясена не только итоговой ценой, но и самой процедурой торгов, когда ставки взлетели в разы. До этого момента она не раз с тревогой переносила вазу по лестнице, не догадываясь о ее колоссальной стоимости.
По сообщениям газеты, организаторы аукциона полагали, что бело-голубая ваза высотой 10 дюймов — лишь более поздняя копия императорской керамики периода Сюаньдэ XV века. Однако, увидев экспонат, торговцы из Китая выразили уверенность в его подлинности, после чего сразу семь коллекционеров вступили в ожесточенную борьбу за этот лот.
В итоге победу одержал анонимный покупатель, который заплатил за вазу сумму, превышающую первоначальную оценку в 10,5 тысяч рублей более чем в тысячу раз.
