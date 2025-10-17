Старая треснувшая ваза с чердака неожиданно ушла с аукциона за ₽14 млн

Эта уникальная вещь перешла по наследству двум британским сестрам, Амандe Кент и Хелен Момен, от их прадеда, работавшего в Китае в начале прошлого века. Аманда призналась, что была потрясена не только итоговой ценой, но и самой процедурой торгов, когда ставки взлетели в разы. До этого момента она не раз с тревогой переносила вазу по лестнице, не догадываясь о ее колоссальной стоимости.