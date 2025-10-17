Казахстан расширяет производство нефтегазохимической продукции

В рамках поездки Санжар Жаркешов ознакомился с ходом строительства завода по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в год. В настоящее время на площадке установки пиролиза продолжаются работы по погружению свай и устройству фундаментов. До конца октября планируется начало строительства второй ключевой установки — полимеризации, где будет выпускаться готовая продукция.