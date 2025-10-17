Казахстан расширяет производство нефтегазохимической продукции

В рамках поездки Санжар Жаркешов ознакомился с ходом строительства завода по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в год. В настоящее время на площадке установки пиролиза продолжаются работы по погружению свай и устройству фундаментов. До конца октября планируется начало строительства второй ключевой установки — полимеризации, где будет выпускаться готовая продукция.
На пике строительства проект обеспечит занятость более 15 000 человек, а после ввода в эксплуатацию создаст порядка 800 постоянных рабочих мест. Завершение строительства и запуск предприятия запланированы на 2029 год. Производственная программа завода предусматривает выпуск более 20 марок полиэтилена, 40% из которых — премиального класса.
Санжар Жаркешов также посетил завод по производству полипропилена ТОО «KPI», введённый в эксплуатацию в 2022 году. Мощность предприятия составляет 500 тыс. тонн полипропилена в год. Производственный процесс основан на современной американской технологий. С момента запуска по 2024 год включительно заводом произведено 456 тыс. тонн продукции, из которых 430 тыс. тонн направлены на экспорт.
За январь — август текущего года произведено 230 тыс. тонн, экспортировано — 200 тыс. тонн. Основными рынками сбыта являются Китай, Россия, Турция и страны Европы.
На предприятии освоено производство полипропилена, используемого для изготовления мешкотары, упаковки, мебели, ковровых изделий, одноразовой посуды и товаров народного потребления.
Также Санжар Жаркешов ознакомился с реализацией проекта по производству бутадиена и его производных, запуск которого планируется в 2028 году. Проектная мощность предприятия — до 339 тыс. тонн продукции в год.
В период строительно-монтажных работ проект создаст около 2 000 рабочих мест, на этапе эксплуатации — до 750. Основные рынки сбыта продукции — Казахстан, страны Европы, СНГ, Китай и Турция.
В настоящее время ведутся конкурсные процедуры по выбору подрядчика для первого технологического блока и подрядчика для разработки расширенного базового проекта второго блока. Начало строительно-монтажных работ ожидается в 2027 году, а ввод завода — в 2028 году.
Кроме того, вице-министр посетил действующее производство ТОО «Интаго», специализирующееся на выпуске полиэфирного геосинтетического материала. Предприятие, не имеющее аналогов в регионе, обладает мощностью до 15 миллионов квадратных метров продукции в год.
На заводе осуществляется полный цикл производства материалов, востребованных в дорожном строительстве. Это позволяет не только обеспечивать внутренний рынок качественной отечественной продукцией, но и снижать зависимость от импорта полиэфирных материалов.
В ходе поездки Санжар Жаркешов ознакомился с деятельностью СЭЗ НИНТ, в офисе KMG PetroChem заслушал информацию о реализуемых проектах в нефтегазохимической отрасли, а также презентацию материалов по офису дальнейших переделов. Кроме того, Вице-министр осмотрел инфраструктуру СЭЗ на площадке ТОО «KUS».